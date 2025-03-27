Türk Televizyonunun Rekortmen Dizileri Final Kararı Aldı

Kendi gününde ve saatinde izleyicileri ekrana kitlemeyi başaran iki dizi; Kızıl Goncalar ve İnci Taneleri çok yakında final bölümleriyle görücüye çıkacaklar. Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından yapılan habere göre, Yılmaz Erdoğan'ın bir projesi olan İnci Taneleri'nin son bölümü 15 Mayıs 2025'te ekranlarda olacak. Kızıl Goncalar ise 21 Nisan 2025'te son kez yayınlanacak.

Kızıl Goncalar Final Bölümü Ne Zaman?

Now TV'nin reyting rekortmeni olan Kızıl Goncalar, temasından ötürü sık sık RTÜK'ün gazabına uğramıştı. Yayın durdurma cezası verilen dizi son olarak 43. bölümüyle ekranlarda olacak. Yılmaz Erdoğan'ın yıllar sonra televizyona döndüğü İnci Taneler dizisi ise 45. bölümde final bayrağını asacak.

RTÜK 3 Hafta Ceza Verdi

Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ı bir araya getiren Kızıl Goncalar'da oyunculuğuyla dikkat çeken Erkan Avcı ve Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Hazal Türesan, Selen Öztürk, Mert Turak gibi isimler de yer alıyordu. Kızıl Goncalar daha önce RTÜK'ün gazabına uğrayarak ekranlardan 3 hafta boyunca uzak kalmıştı. Ancak buna rağmen reytingler katlanarak artmaya devam etti. Şimdi ise dizi tamamen ekranlara veda ediyor.

Pek çok izleyici, diziyi tadında bıraktıkları ve gereksiz yere uzatmadıkları için sosyal medyada senaristlere teşekkür etti.