Kızılay Başkanı Kerem Kınık İstifa Etti!

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş depremleri sonrasında çadır satmasıyla ilgili tartışmaların ardından istifa etti.

Yapılacak genel kurulda aday olmayacağını açıklayan Kerem Kınık'la ilgili olarak dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kızılay'ın çadır satışına tepki göstererek, "Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez." demişti.

Kerem Kınık Çadır Sattığı İddialarıyla İlgili Ne Demişti?

Kınık, geçtiğimiz Mart ayında TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda yaptığı savunmada, istifa etmesi durumunda Kızılay'ın idari işlerinin duracağı ve kaotik bir durum oluşacağı gerekçesiyle istifa etmeyeceğini belirtmişti. Ayrıca AHBAP derneğine yapılan çadır satışına ilişkin haberinin kendisine ve AHBAP Derneği Başkanı'na ulaşmadığını iddia etmişti.

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