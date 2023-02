Haluk Levent'ten Kızılay Çadırları Satın Alındığı İddiası Hakkında Cevap Geldi

Hem yurt içinden hem de yurt dışından milyonlarca TL bağış toplamayı başaran Ahbap Derneği, deprem bölgesindeki yardımlarıyla dikkat çekiyor. Sıklıkla çeşitli konularla gündemde olan Ahbap, bu sefer de Kızılay'dan çadır satın alındığı iddiasıyla gündeme düşmüştü.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ahbap Derneği, Kızılay iştirakı olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile anlaşma yaptıklarını belirtti.

6 Şubat 2023 günü ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve toplam on ili etkileyen deprem nedeniyle depremden zarar gören vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşılayabilmek için tüm ülke seferber olmuş, Derneğimiz de tüm ülke çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçmiştir.

Ortaya çıkan bilgiler sonrasında gelen tepkiler üzerine Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'e açıklamalarda bulunan Kızılay yetkilileri, depremzedelerin barınma ihtiyacının düzenli olarak sağlanabilmesi için 4.6 milyon TL değerinde ham madde bedelinin alındığını belirtti.

Öte yandan Ahbap Derneği de sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş'den 2050 adet çadır satın alındığını doğruladı.

Haluk Levent konu hakkında gelen tepkiler sonrasında şu sözleri kaydetti:

"Her şey burada arkadaşlar. Biz o akşam herkes can derdinde soğuktan donarken “bu çadırları satın almalı mıyız ya da almamalı mıyız?” lüksüne sahip değildik olamazdık da. Ve satın alıp bölgeye gönderdik. Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru.

Sonra öğrendik. Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş. Kızılay'ın alt iştiraki olan tüzel kişilikmiş. Kızılay da bu şirketten çadırları faturalı satın alıyorlarmış AHBAP da aynı yöntemle toplanan bağışlarla bu şirketten satın alma gerçekleştirmiştir.

Zaten sitelerinde açıklama bulunuyor. Ve Kızılay yetkilileri bana 'Bu toplanan paralarla hammadde ve kumaş satın alınıp tekrar Çadır üretilip vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılıyor' dediler. Bilginize. Tüm süreç böyle yaşandı."