Boeing Yetişemedi: KIZILELMA Dünyada Bir İlke İmza Attı!

Dünya savunma sanayi tarihinde önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin insansız savaş uçağı KIZILELMA, gerçekleştirdiği GÖKDOĞAN test atışıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza attı. Üstelik bu kritik adım Boeing’in MQ-28 Ghost Bat platformundan çok daha önce gerçekleştirildi. İşte detaylar…

Dünyada Bir İlk: KIZILELMA GÖKDOĞAN Test Atışı!

Gerçekleştirilen son testte KIZILELMA, TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN hava-hava füzesini başarıyla fırlatarak tarihe geçti. Bu adım, dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağının bir hava-hava füzesini ateşlemesi anlamına geliyor. KIZILELMA’nın bu atışı, platformu yalnızca Türkiye için değil, küresel havacılık tarihi açısından da bir “ilk” konumuna yerleştirdi.

Test senaryosu kapsamında KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarıyla yüksek hızlı jet motorlu hedef uçağı tespit etti ve hedefi görüş ötesi menzilde kilitleyerek GÖKDOĞAN füzesini ateşledi. Mühimmatın isabetiyle hedef tamamen imha edildi.

Bu başarı bugüne kadar yalnızca insanlı savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bir görevin ilk kez bir insansız savaş uçağı tarafından yapılması anlamına geliyor. Böylece KIZILELMA, dünya literatüründe kendi sınıfında eşi olmayan bir seviyeye yükseldi.

Tarihi atıştan önce Merzifon’dan havalanan beş F-16 savaş uçağı, KIZILELMA ile Sinop semalarında müşterek uçuş icra etti. Bu uçuşun amacı insanlı–insansız hava unsurlarının birlikte görev icra edebilme kabiliyetini pratik olarak göstermekti.

Uçuşu bir Bayraktar AKINCI da takip ederek tüm süreci havadan kayıt altına aldı. Böylece KIZILELMA’nın yalnızca tekil yetenekleri değil diğer platformlarla koordinasyonu da test edilmiş oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...