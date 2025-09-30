KIZILELMA PT-3 Orta İrtifa Testini Başarıyla Tamamladı!

Baykar'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı KIZILELMA, test sürecine hız kesmeden devam ediyor. Projenin üçüncü prototipi olan PT-3 bu kez orta irtifada yapılan sistem tanımlama ve performans uçuşunu başarıyla tamamladı. Elde edilen sonuçlar uçağın görev profiline uygun şekilde güvenilir çalıştığını bir kez daha kanıtladı. İşte detaylar...

Orta İrtifa Güvenlik ve Performans Testleri Tamamlandı!

Türkiye’nin insansız savaş uçağı projesi KIZILELMA, test sürecinde yeni bir aşamayı daha geride bıraktı. Baykar tarafından geliştirilen ve geleceğin muharebe sahasında insansız hava üstünlüğü sağlaması hedeflenen platformun PT-3 prototipi, orta irtifa sistem tanımlama ve performans uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu test ile birlikte uçağın aerodinamik dengesi, kontrol sistemleri ve manevra kabiliyeti orta irtifa koşullarında doğrulanmış oldu.

Uçuş sırasında uçağın kontrol sistemleri, aerodinamik dengesi ve manevra kabiliyeti test edildi. Açıklamalara göre KIZILELMA, 0,6 Mach hızında gerçekleştirdiği denemede tüm performans kriterlerini yerine getirdi. Bu aşama, gelecekte daha yüksek irtifa ve farklı görevlerde kullanılabilecek altyapının hazırlandığını gösteriyor.

PT-3’ün orta irtifa testinde başarı göstermesi, KIZILELMA’nın konsept aşamasından çıkıp operasyonel seviyeye doğru ilerlediğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde daha ileri irtifa denemeleri silah sistemleri entegrasyonu ve dayanıklılık testleri ile gelişim süreci devam edecek.

Bayraktar Kızılelma Teknik Özellikleri