TEI Duyurdu: HÜRJET Motor Onayı Çıktı, MMU KAAN’da Üretim Durmadı!

Türkiye’nin milli hava araçları için yürütülen motor tedarik sürecine dair önemli bilgiler paylaşıldı. TEI Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk hem HÜRJET hem de MMU KAAN projelerinde son durumu aktardı. İşte konuyla ilgili detaylar...

TEI’den Kritik Motor Açıklaması: HÜRJET Onay Aldı, MMU KAAN’da Süreç Devam Ediyor!

Son dönemlerde MMU KAAN ile ilgili pek çok konu gündemde. Bu noktada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın MMU KAAN ile ilgili yaptığı motor açıklamalarıyla başlayan süreç devamında SSB Başkanı Haluk Görgün'ün açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam etti. Açıklamalara bir de TEI dahil oldu. Üretici firma süreçlerde bir sorunun yaşanmadığını bildirdi.

TEI Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk jet eğitim uçağı HÜRJET için kullanılacak F404 motoruna ABD Kongresi’nden onay çıktığını açıkladı. Bu karar HÜRJET’in üretim planları açısından büyük bir adım olarak görülüyor. Böylece projenin takviminde kritik bir aşama geride bırakılmış oldu.

Milli Muharip Uçak KAAN için gündeme gelen motor tedarikinde herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Öztürk, F110 motor sürecinin planlandığı gibi sürdüğünü ifade etti. Ayrıca kamuoyunda yer alan “red kararı” ya da “üretim durdu” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

HÜRJET için alınan motor onayı Türkiye’nin havacılık projeleri adına önemli bir güvence oluştururken MMU KAAN’da da sürecin devam etmesi savunma sanayii için olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde her iki projede de kaydedilecek ilerlemelerin yakından takip edilmesi bekleniyor.

