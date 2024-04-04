Koç Grubu Tarihi Kararını Açıkladı: Arçelik ve Beko İçin Neler Değişti?

Koç Grubu, bugün Arçelik ve Beko hakkındaki net kararını paylaştı. Şirkete ait olan Arçelik markası, artık globalleşme stratejisine bağlı olarak Türkiye başta olmak üzere tüm ülke pazarlarında tek bir isimle karşımıza çıkacak.

Arçelik, artık marka adı olarak tarihe gömülüyor ve kurumsal kimlik için artık marka adı Beko olacak. Kurumsal marka adının artık Beko olduğunu açıklayan şirket, KAP'a da konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Artık Yola Beko Adıyla Devam Edilecek

İsim değişikliğine gidilmesi ve artık tek isim üzerinden devam edilmesinin hem kurumsal kimlik oluşturmak için hem de globalleşme stratejisinde daha iddialı hamleler yapılabilmesi için olduğu açıklandı.

Konuyla ilgili resmi olarak şu şekilde bir açıklama yapıldı:

"Globalleşme stratejimiz kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak olup böylece, tüm dünyadaki çalışanlarımız ve operasyonlarımızın ortak bir kurumsal marka çatısı altında biraraya getirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yurtdışı bağlı ortaklıklarımızın kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştirilmektedir. Şirketimiz Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere yerel değer yaratan tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edecektir."

Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere Beko, artık bulunduğu 13 ülke ve 45 üretim sesisinde de tek bir isimle yoluna devam edecek. Beko'nun aktif olarak hizmet verdiği ülkeler şu şekildedir: