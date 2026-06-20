Bu Lego Koenigsegg Otoyola Çıkacak Kadar Hızlı!

Koenigsegg Sadair's Spear, son yıllarda ortaya çıkan en etkileyici süper otomobillerden bir tanesi. Birçok rekoru elinde bulunduran model, yeni bir rekorla daha gündeme geldi. Ancak bu sefer rekoru kıran kendisi değil Lego ve Koenigsegg iş birliğiyle hazırlanan tam boyutlu Koenigsegg Sadair’s Spear modeli oldu.

Lego Koenigsegg Sadair's Spear Ne Kadar Hızlı?

Koenigsegg Sadair's Spear, dünyanın en hızlı gerçek boyutlu Lego otomobili unvanını kazandı. İsveçli hiper otomobil üreticisinin yeni modeli temel alınarak geliştirilen araç, 111 km/s (69 mph) hıza ulaşarak rekorun sahibi oldu. Böylece ilk kez gerçek boyutlu bir Lego otomobil otoyol hızlarına yaklaşmayı başarmış oldu.

Legonun Koenigsegg Sadair's Spear modeli 2024 yılında 64 km/s hıza ulaşan tam boyutlu Lego McLaren P1’i ve 2018’de 19 km/s hız yapabilen Lego Bugatti Chiron’u geride bırakarak en hızlı lego otomobil olmayı başardı. Yaklaşık 1.800 kilogram olan model, gücünü ise arka aks üzerindeki bir elektrik motorundan alıyor.

Koenigsegg Sadair's Spear Kaç Parçadan Oluşuyor?

Tam boyutlu Lego Sadair’s Spear, özel üretim metal bir şasi ve FIA standartlarında bir takla kafesi üzerine inşa edilmiş. Modelde gerçek Koenigsegg karbon fiber jantlar, Pirelli lastikler, çalışan süspansiyon sistemi ve yarış tipi frenler yer alıyor. Ayrıca markanın karakteristik Triplex süspansiyon sisteminin de detaylı şekilde kopyalandığını belirtelim.

Yapının büyük bölümü Lego Technic parçalarından oluşurken, tasarımda farklı setlerden alınan parçalar da bulunuyor. Ön farlarda Star Wars uzay gemilerinin kokpit parçaları kullanılırken, arka aydınlatmalarda ev ve tren setlerinde yer alan pencere parçalarına yer verilmiş. Fren lambaları polis araçlarının acil durum ışıklarından oluşturan Lego, C8 Corvette setindeki çamurluk parçalarını da kullanmış.

Toplamda 327.906 Lego parçasından oluşan model, şimdiye kadar üretilen en etkileyici Lego otomobillerin başında geliyor. Model ayrıca Koenigsegg’in "Ghost Mode" adı verilen özel sistemini de barındırıyor. Bu sayede aracın kapıları, ön bagaj ve motor kapağı tıpkı gerçek otomobilde olduğu gibi açılabiliyor. Hatta Koenigsegg’in kalkan şeklindeki anahtarı da Lego parçalarıyla yeniden yorumlanmış.

Lego Koenigsegg Sadair's Spear Satılacak Mı?

Koenigsegg Sadair’s Spear’ın gerçek boyutlu versiyonundan sadece bir tane olacak ve şirket kendisi için saklayacaktır. Ancak aracın küçük Lego Technic versiyonu satın alınabilecek. Lego Insiders üyeleri için 1 Temmuz’da erken erişime açılacak set, 4 Temmuz itibarıyla tüm müşteriler tarafından satın alınabilecek. Modelin fiyatı ise 449,99 dolar olarak açıklandı.

4.104 parçadan oluşan set; çalışan Ghost Mode sistemi, dokuz ileri sıralı şanzıman ve Triplex süspansiyon gibi Lego Technic Ultimate serisinde ilk kez sunulan özelliklere sahip. Ayrıca çalışan direksiyon sistemi, çıkarılabilir tavan, detaylı V8 motor ve seçili vitesi gösteren döner gösterge de modelin öne çıkan detayları arasında yer alıyor.

Editörün Yorumu

Lego ürettiği araçlarla her zaman dikkat çekmiştir. Son olarak karşımıza çıkan Koenigsegg Sadair's Spear modeli ise oldukça ayrı bir seviyede. 100 km/s hızı aşabilen bir Lego araç kulağa gerçek dışı geliyor. Bunun yanı sıra gerçek versiyonunda gördüğümüz özelliklerin de buraya taşınması aracın etkileyiciliğini bir kat daha artırıyor. 450 dolarlık küçük versiyon da Lego hayranları için güzel bir seçenek olacaktır.