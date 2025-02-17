Kolombiya Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB3 İçin Türkiye'ye Geliyor

Türkiye'nin SİHA ihraç ettiği ülkelere bir yenisi daha ekleniyor. İddialara göre Kolombiya Hava Kuvvetleri'nden üst düzey bir askeri heyet, Türkiye'nin milli savunma sanayisinin gururu Bayraktar TB3 SİHA'nın operasyonel yeteneklerini yerinde incelemek üzere Türkiye'ye gelecek. İşte detaylar!

Kolombiya Hava Kuvvetleri, Türkiye'nin Bayraktar TB3 SİHA'sını Yakından İncelemeye Hazırlanıyor

Kolombiya Hava Kuvvetleri, envanterini gelişmiş insansız hava araçlarıyla güçlendirmeyi planlıyor. Bu kapsamda Bayraktar TB3 öne çıkan adaylardan biri olarak değerlendiriliyor. İddialara göre Kolombiyalı bir heyet Türkiye'yi ziyaret ederek TB3'ün otonom uçuş, görüş ötesi iletişim ve uzun menzilli keşif-taarruz yeteneklerini yakından inceleyecek.

Söz konusu özellikler, ülkenin coğrafi olarak engebeli bölgelerde ve deniz aşırı operasyonlarda istihbarat toplama ile hedef vurma yeteneğini artırmak için kritik görülüyor. Bildiğiniz üzere şirketin geliştirdiği bir başka model olan TB2, halihazırda pek çok ülkede aktif olarak kullanılıyor. Görünüşe göre TB3 de benzer etkiler yaratacak.

Bayraktar TB3, dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemilere iniş ve kalkış yapabilen ilk SİHA olarak öne çıkıyor. Özellikle TCG Anadolu gemi platformunda gerçekleştirilen testlerle adından söz ettiren TB3, 2024 yılı başında MAM-T mühimmatıyla yapılan ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurarak yeteneklerini kanıtladı.

46 dakikalık tarihi bir test uçuşunda 20 bin feet irtifada sorunsuzca uçabilen SİHA, herhangi bir destek ekipmanına ihtiyaç duymadan TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli pistine iniş yaparak teknolojik üstünlüğünü sergiledi. Tüm bu özellikler ve çok daha fazlası düşük maliyetle birleşince, TB3'ü dünyanın en tercih edilebilir SİHA'larından biri yapıyor.