Vivo, Konuşmayı İşaret Diline Dönüştüren Uygulama Geliştirdi

Mobil sektörün önemli şirketlerinden biri olan Vivo, konuşmayı işaret diline ve metne dönüştüren uygulama geliştirdi. Sign Language Interpreter olarak isimlendirilen uygulama, işaret dilini bilmeyen insanların işitme engellilerle kolayca iletişim kurabilmesine imkân tanıyor. Uygulamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Vivo'nun Yeni Uygulaması Konuşmayı İşaret Diline Dönüştürüyor

Piyasaya sürdüğü mobil cihazlar ile tüm dünyada sık sık adından söz ettiren Vivo, yeni bir uygulama kullanıma sundu. It Home'daki habere göre Sign Language Interpreter isimli uygulama, konuşmayı gerçek zamanlı olarak işaret diline ve metne çevirebiliyor. Bunun yanı sıra işaret dilini de yapay zekâ aracılığıyla konuşmaya dönüştürebiliyor.

Önemli bir başarının altına imza atan OriginOS ekibi, işaret dilini tanıma teknolojisinde ciddi bir ilerleme katetti. 1200 işaret dili sözcüğünü tanımlayabilen Sign Language Interpreter, yüzde 80'in üzerinde doğruluk oranıyla çalışıyor.

Geliştirici ekip, söz konusu uygulama üzerinde çalışmaya ve doğruluk oranını iyileştirmeye devam edeceklerini belirtiyor. Çeviri işlevinin daha fazla kullanım senaryosu için optimize edilmesi planlanıyor.

Şu anda sadece Çince dilinde kullanılan uygulamanın diğer dilleri destekleyip desteklemeyeceği henüz bilinmiyor. Bu konu ile ilgili şu anda bir bilgi mevcut değil.

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