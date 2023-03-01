Vivo V27e Piyasaya Sürüldü: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Vivo birçok model telefonunu aynı anda tüm pazarlarda piyasaya sürmüyor ve ilk olarak Hindistan pazarında yerini alıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde Hindistan'da V27 serisi akıllı telefonlarını piyasaya süren şirketi V27 ve V27 Pro ile birlikte tanıtılması beklenen V27e modeline canlı lansmanda yer vermemişti. Bu model bugün ilginç bir şekilde Malezya'da piyasaya sürüldü ve telefonun özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Vivo V27e'de en dikkat çeken şey elbette tasarımı. Yüzeye kazınmış benzersiz bir tasarıma sahip gibi görünen bir arka panele sahip telefonda renk değiştiren bir panel olmasa da üç renk seçeneği hâlâ oldukça çekici. Arka kısım aynı zamanda LED aydınlatma sunan Aura Light'a da ev sahipliği yapıyor.

Ön tarafa geldiğimizde ise bizi Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,62 inç AMOLED ekran karşılıyor. Cihazın iç kısmında ise 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dâhili depolama alanı ile eşleştirilmiş bir MediaTek Helio G99 işlemci yer alıyor. Arka tarafta OIS'i destekleyen 64MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 32MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor.

V27e, 66W hızlı şarjı destekleyen 4.600 mAh pil ile piyasaya sürülürken, telefonun diğer önemli özellikler arasında Android 13 işletim sistemi tabanlı FuntouchOS 13, hibrit çift SIM tepsisi, IP54 toz ve sıçrama direnci ve stereo hoparlörler bulunmakta.

Vivo V27e Özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlük, 6.62 inç AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlük, 6.62 inç AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 64MP ana kamera + 2MP makro kamera + 2MP derinlik sensörü

64MP ana kamera + 2MP makro kamera + 2MP derinlik sensörü Ön Kamera: 32MP

32MP Pil: 4.600 mAh, 66W hızlı şarj

4.600 mAh, 66W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı FuntouchOS 13

Vivo V27e Fiyatı

Vivo V27e, mor, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulurken 8 GB + 256 GB yapılandırması için fiyatlandırma Malezya'da 1.299 RM olarak belirlenmiş durumda (yaklaşık 290 dolar).