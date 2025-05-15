Konya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem! Bakan Yerlikaya Açıklama Yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Ankara'da ve çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya dair açıklamada bulundu.

Konya'da Deprem Oldu

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da, 18.73 kilometre derinlikte, 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Büyüklük:5.2 (Mw) Yer:Kulu (Konya) Tarih:2025-05-15 Saat:15:46:36 TSİ Enlem:39.0675 N Boylam:33.27639 E Derinlik:18.73 km"

Konya Kulu’da 5️⃣. 2️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Depremden etkilenen… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 15, 2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Konya'da meydana gelen deprem ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: