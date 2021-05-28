Helyum Balonlarıyla Köpeğini Uçuran YouTuber Tutuklandı

Bir YouTuber. Dört milyondan fazla abonesi olan Gaurav Sharma isimli fenomen, evcil köpeğine balon bağlayarak uçurmak istedi. Hindistan polisi ise "uçmasını sağlamak amacıyla" köpeğine helyum balonları bağlayan YouTuber'ı tutukladığını açıkladı.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de yaşayan bir YouTuber, hayvan hakları tarafından hedef gösterildi. Delhi Polisi geçtiğimiz Perşembe günü, içerik yaratıcısı olan 32 yaşındaki Gaurav Sharma'yı, helyum balonlarıyla köpeğini uçurmasından dolayı tutukladı.

Bir YouTuber helyum balonları ile köpeğini uçurdu

32 yaşındaki Gaurav Sharma, evcil köpeğini balonlara takıp uçurduğunu gösteren bir video çekti ve evcil hayvan havada uçmaya başladığında balonları serbest bıraktı. Ancak birkaç dakika sonra binanın ikinci katının balkonunda bulunan birisi köpeği yakaladı.

Bu görüntüler sonrasında hayvanlara zulmettiği ifade edilen YouTuber, tüm güvenlik önlemlerini uyguladığını ancak sosyal medyanın tepkisinden sonra videoyu sildiğini söyledi. Sharma, videoyu dört milyondan fazla abonesi olan YouTube kanalında yayınlamıştı.

Hindistan polisi ise hayvan hakları örgütü Animals for Animal'dan (PFA) şikayet aldıktan sonra içerik sahibinin tutuklandığı açıkladı.

Sharma, 23 Mayıs'ta yayınlanan başka bir videoda özür diledi ve evcil hayvanına haksızlık yaptığı için videoyu kaldırdığını aktardı. Özür videosunda, tüm güvenlik önlemlerini aldığının da altını çizdi. İzlediği diğer YouTuber'ların benzer şeyler yaptığını aktaran Sharma, videodaki yaptıklarından pişmanlık duyduğunu aktardı.

Animals for Animal yönetim kurulu üyesi olan Gaurav Gupta ise video sahibinin suçlu olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Videoyu ilk gördüğümüzde yaptığımız ilk şey indirip kaydetmemizdi çünkü onu sileceğini biliyorduk ve tam olarak böyle oldu. Malviya Nagar'da yaşadığını öğrendik ve ardından oradaki karakola şikayette bulunduk ve bugün tutuklandığını öğrendik. Özür yeterli değil. Birini öldürdüğünü söylemek gibi ama özür diledin, bu yüzden sorun değil. Köpek kalp krizi geçirebilirdi, balonlar patlasaydı ölebilirdi."

Sharma'nın YouTube kanalı GauravZone 4,1 milyon aboneye sahipken, Facebook sayfasında ise 8 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.

Peki ya siz Hintli YouTuber'ın bu videosu hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce hayvan hakları aktivistleri Sharma'ya karşı haklı mı? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden bizimle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.