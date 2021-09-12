Köpek Kemiği Asteroidinin En İyi Görüntüleri Elde Edildi!

Avrupa Güney Gözlemevi'nin VLT'si (Very Large Telescope) ile köpek kemiği asteroidinin şimdiye kadarki en iyi ve en net görüntüleri yakalandı. Garip şekilleri ile son zamanların en çok konuşulan asteroitlerin ayrıntıları da oldukça belirginleşti.

Elde edilen görüntü, asteroidi farklı açılardan göstermekle birlikte kemik gibi bir şekle sahip asteroitlerin iki parçanın birbirine bağlandığı bir merkeze sahip olduğunu da ortaya koyuyor.

Kleopatra olarak adlandırılan kemik şeklindeki asteroidin 11 farklı açıdan çekilmesi ile oluşturulan görüntü, ESO'nun VLT'sinde bulunan SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contect Exoplanet Research) adlı cihazı ile 2017 ila 2019 yıllarında çekilen görüntülerin bir araya getirilmesi ile hazırlandı.

Bundan 20 yıl önce yapılan gözlemler neticesinde şekli ortaya çıkarıldıktan sonra kemiğe benzerliğinden ötürü gök bilimciler tarafından ona bu isim verildi.

Köpek Kemiği Asteroidi Oldukça Eşsiz ve İlginç Bir Asteroit

Search for Extraterrestrial Intelligence'ta gök bilimci olan Frank Marchis, asteroit üzerine yapılan yeni bir çalışmanın baş yazarı olarak yaptığı açıklamada Kleopatra'nın Güneş Sistemi'nde gerçekten de eşsiz bir cisim olduğunu belirtti.

Bilimin bazı tuhaflıkların incelenmesi sayesinde çok büyük ilerleme kaydettiğine işaret eden Marchis, Kleopatra'nın da bunlardan biri olduğunu ve karmaşık asteroit sistemini anlamanın Güneş Sistemi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine yardımcı olabileceğini ifade etti.

Kleopatra'nın şeklini anlamak için araştırmacılar, onu farklı açılardan yakalamak için VLT üzerindeki Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch (SPHERE) cihazını kullandılar ve ardından şeklinin 3 boyutlu bir modelini oluşturdular. Bir lobun diğerinden daha büyük olduğunu ve toplam uzunluğunun 170 mil civarında olduğunu fark ettiler.

Araştırmacılar, Kleopatra'nın şeklini daha keskin bir şekilde ortaya çıkarmak için VLT'nin SPHERE cihazını kullandı ve şeklin 3 boyutlu bir modelini oluşturdu. Bunun sonucunda bir lobunun diğerinden daha büyük olduğu ve toplam uzunluğununsa 170 mil olduğu keşfedildi.

Bu asteroidin başka bir ilginç tarafı da yörüngesinde iki uydu olması. Yörüngeleri tıpkı asteroidin kendisi gibi basitlikten ve alışagelmişten çok uzak.

Kleopatra ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalarda onun daha detaylı ele alınması için Extremely Large Telescope (ELT) kullanılacak. Bu yeni teleskobun sahip olduğu sistem çeşitli bozulmaların da önüne geçerek nesnelerin daha keskin görünmesini sağlayacak.