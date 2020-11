Köpeklerin Uyku Alışkanlıklarının İnsanlarla Aynı Olduğu Ortaya Çıktı

İnsanlar uzun yıllardan beri köpek dostları ile zaman zaman yataklarını, zaman zaman yatak odalarını paylaştı fakat bunun nedeni, köpeklerin uyku alışkanlıklarının kısmen insanların uyku alışkanlarına benzemesi olabilir. Yapılan araştırmaya göre köpekler de tıpkı insanlar gibi zaman zaman uykuya dalmakta güçlük çekebiliyor, uyku alışkanlıklarında ilerleyen yaşla birlikte birtakım değişiklikler meydana gelebiliyor ve hatta horlayabiliyor.

Köpeklerin Uyku Alışkanlıkları Nelerdir?

Uyku araştırmacılarının köpeklerin uykusu ile insanların uykusundaki ilişkiyi neden mercek altına aldıklarını tahmin etmek çok zor değil. İnsanlar ve köpekler genellikle geceleri uyuma eğiliminde. Bir köpeğin günlük uyuduğu toplam süre, sekiz saat uyuyan insanlar ile on iki saat ila on beş saat uyuyan kedilerle karşılaştırıldığında sekiz ila on dört saattir.

Araştırmacılar, polisomnografi (beyin dalgaları, göz hareketleri, kalp atış hızı, nefes alma düzeni gibi fizyolojik işaretleri takip etmek için sensörler) ile çalışarak uykunun hafıza konsolidasyonu ve duygu işlemi gibi bilişsel süreçleri nasıl etkilediğine dair bilgi toplamayı amaçladı. Araştırma sürecinde köpeklerin uykuları hakkında şimdiye kadar elde edilememiş birçok bilgi elde edildi.

Orta yaşta veya daha büyük bir köpekle yaşıyorsanız muhtemelen büyük köpeğinizin küçük köpeklere göre daha fazla uyuduğunu fark etmişsinizdir. Fiziksel veya zihinsel olarak aktif bir gün geçiren köpekler daha sağlıklı uyur fakat bu köpeklerin aksine daha az aktivite ile günü tamamlayan köpekler, günlük olarak çok fazla aktiviteyle meşgul olan köpeklerin çok daha erken uykuları gelir. NREM ve REM ismi verilen uyku aşamasına daha hızlı geçer.

Eötvös Loránd Üniversitesi’nden Vivien Reicher, “Köpekler bize uyurken neler gördüklerini söyleyemiyor, onların rüya görüp görmediğini bu yolla öğrenemeyiz. Bir köpeğin rüya gördüğünü koşuyormuş gibi göründüğünde sezgilerimize dayanarak iddia edebiliriz” ifadelerini kullandı. Reicher’ın açıklamasından da anlaşılacağı üzere köpeklerin de REM uykusunda insanlara benzer şekilde gözleri hızlı hareket ediyor, düzensiz olarak nefes alıp veriyorlar, kalp atış hızı uyanık olduğundaki gibi düzenli olmuyor, kol ve diğer uzuvlarında hareketlilik meydana geliyor.

Köpekler yine insanlara benzer şekilde her yerde uykuya dalamıyor. Daha önce hiç gelmediği bir yerde kalması istenen köpek bu nedenle uykusuzluk gibi sorunlar çekebiliyor. Evden uzakta kalmaya alışmış köpekler ise sahibinin evinde kalan köpeklere göre NREM ve REM uykusuna çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyor.