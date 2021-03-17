Koronavirüs Antikoruna Sahip İlk Bebek Doğdu!

Koronavirüs antikoruna sahip ilk bebek dünyaya geldi. Hamileyken COVID-19 aşısı yaptıran bir kadın, dünya genelinde aşının tetiklediği koronavirüs antikorlarına sahip ilk bebeği doğurdu. Bilim insanları konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalara ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüs Antikoruna Sahip İlk Bebek Dünyaya Geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir sağlık çalışanı, hamileliğinin 36. haftasında Moderna tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıyı yaptırmıştı. NTV'deki habere göre aşının ilk dozunu yaptıran kadın, üç hafta sonra doğum yaptı. Dünyaya gelen bebek, aşının tetiklediği COVID-19 antikorlarına sahip ilk bebek oldu.

Bilim insanları, bebeğin göbek kordonundaki kandan örnek alarak bazı incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen incelemede dünyaya gelen bebeğin COVID-19 antikorlarına sahip olduğu gözlemlendi. Yani aşı aracılığıyla annede oluşan antikor bebeğe geçti. Bu durumun dünyada bir ilk olduğu açıklandı.

İncelemelerin ardından önemli açıklamalar yapan bilim insanları, “Antikorlar doğum sırasında tespit edildi. Bu sebepten dolayı anne aşılamasıyla COVID-19’dan korunma ve enfeksiyon riskini azaltma potansiyeli var" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bildiğimiz kadarıyla, bu, bir bebeğin aşılamadan sonra antikorlarla doğduğunu bildirilen dünyadaki ilk haberdi. Annedeki antikorların bebeğe geçip geçmediğini görmek için bebeğin kordonunu test ettik, ki bu durumun hamilelik sırasında yapılan diğer aşılarda da yaşandığını görüyoruz.”

MedRxiv'te ön baskı olarak yayımlanan bir makalede bebeklerin söz konusu antikorlar tarafından korunup korunmadığını tespit edebilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtildi. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde aşılanmış binlerce annenin doğum yapacağı ifade edildi. Böylece ilerleyen zamanlarda yapılan çalışmalarla beraber bebeklerde oluşan antikorların ne kadar süreceği hakkında da bilgi sahibi olunabilecek.

Ön baskı olarak yayımlanan makalede, “Diğer araştırmacılar, Covid-19 aşılanmasının ardından hamilelik ve emzirme kayıtları oluşturmanın yanı sıra onların çocuklarını da takip etmeye çağırıyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içinde aşılanmış annelerden binlerce doğacak. Bu korumanın ne kadar süreceği daha ileri çalışmalarla belirlenmelidir. Bir bebeğin korunmasını sağlamak için ne kadar koruma düzeyine veya kaç antikora ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi gerekli" ifaadelerine yer verildi.