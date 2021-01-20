Türkiye’de Kaç Kişiye Koronavirüs Aşısı Yapıldı?

Çin merkezli ilaç firması Sinovac Biotech tarafından geliştirilen CoronaVac isimli koronavirüs aşısı yapılmaya devam ediyor. Peki, bir haftada toplam kaç kişiye COVID-19 aşısı yapıldı? Merak edilen sorunun yanıtı haberimizde.

Türkiye’de Koronavirüs Aşısı Yaptıranların Sayısı

"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında 14 Ocak tarihinde sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmaları devam ediyor. Çin merkezli ilaç firması Sinovac biotech tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen CoronaVac aşısının uygulanmaya başlanmasının 7. gününde ilk dozunu yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti. Türkiye’de COVID-19 aşısı yaptıranların sayısı an itibarıyla 1 milyon 44 bin 522’ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Ülkemizde KOVİD-19 aşısı yaptıran vatandaşlarımızın sayısı, hamdolsun, 1 milyonu geçti. Bizler için çok kıymetli olan sağlık çalışanlarımızla başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden aşı programımıza inşallah kademeli olarak tüm vatandaşlarımızı dahil edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu salgın belasını tam anlamıyla bertaraf etmek için çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Bu süreçte aşılanmış olsak da olmasak da, önlemlere riayet edelim. ‘TAMAM’ diye ifade ettiğimiz Temizlik, Maske, Mesafe ilkelerini uygulamaya devam edelim. Devlet - Millet dayanışmasıyla, sabırla, kararlılıkla inşallah bu zorlu süreci bir an önce bitireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Öncelik sırasında yer alan 85 yaş üzeri bireyler ile huzurevi-bakımevinde kalan vatandaşların aşılanmasına başlandı. Ardından 80-84 yaş, sonra da sırasıyla 75-79 yaş gibi daha genç yaş grubuna doğru aşılama devam edecek” şeklinde konuştu.

Türkiye COVID-19 Aşı Verileri Canlı Takip Nasıl Yapılır?

İlk olarak web tarayıcınız üzerinden COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu web sitesini ziyaret edin.

Web sitenin orta bölümünde “Toplam aşılanan kişi sayısı” kısmından toplamda kaç vatandaşın aşılandığını görebilirsiniz. “Toplam aşılanan kişi sayısı” kısmı sık sık güncellenmektedir. Şu anda toplamda 1.044.522 vatandaşa aşı yapıldığı bilgisi yer alıyor.

Türkiye’de Uygulanan CoronaVac Aşısının Yan Etkileri Neler?

Aşı olduktan sonra uygulama noktasında hafif ağrı meydana geldiğini Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Bunun dışında baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeyen yan etkiler. 48 saat içinde de sonlanıyor bunlar. Aşıya bağlı alerjik reaksiyonlar gözlenebiliyor nadir de olsa” şeklinde konuşmuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etmişti: