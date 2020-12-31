Koronavirüs Aşısı Yaptırdıktan Sonra Neden Maske Takmak Gerekiyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Pfizer-BioNTech, Moderna ve Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen üç koronavirüs aşısı ABD ve Birleşik Krallık başta olmak üzere bazı ülkelerde onaylandı. Aşıların en çok ihtiyaç duyan kişilere ulaştırılması doğru yönde büyük bir adım olsa da, pandeminin sona erdiği anlamına gelmiyor.

Koronavirüs Aşısı Olanlar Neden Maske Takmalı?

Bir bulaşıcı hastalık eczacısı ve profesörü olan Debra Goff, "İnsanların algısı, aşıyı alıyorsun ve güvende olduğun ve nihayet tüm bu maskelemeyi, sosyal mesafeyi ve diğer şeyleri durdurabileceğimiz yönünde. Gerçek şu ki, aşının insanları COVID-19'a yakalanmaktan ve yaymaktan koruyup korumadığını veya onları fark edilir şekilde hastalanmaktan mı koruyacağını henüz bilmiyoruz. Dahası, aşı sizi virüse yakalanmaktan korumasa bile, ikinci doza kadar - ilk dozdan yaklaşık bir ay sonra - tam olarak etkili olmayacaktır."

Goff ayrıca "insanlığın iyiliği için, o maskeyi takmaya devam etmelisiniz" dedi.

Pfizer aşısı, ilk dozdan sonra COVID-19'u önlemede yalnızca% 52 etkilidir. Üç hafta sonra uygulandığında ikinci doz bu sayıyı% 95'e çıkarmakta. Bu yüzden maske takmaya devam edilmesi gerekiyor.

Türkiye'ye Gelen Aşılar Ne Kadar Etkili?

Çin aşısının etkililiği yüzde 91,25 olarak açıklandı. Aşının etkisi 21'inci günden itibaren ortaya çıkıyor.

Türkiye'de Kimlere Koronavirüs Aşısı Yapılacak?

Türkiye koronavirüs aşısı yol haritası şu şekilde:

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamakta.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Aşı çalışmaları uzmanlar tarafından son sürat devam ediyor.