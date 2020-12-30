Türkiye Koronavirüs Aşı Sonuçlarını Canlı ve Anlık Olarak Paylaşacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılarının sonuçların anlık ve canlı olarak paylaşılacağını bildirdi. Bakan Koca resmi Twitter hesabı üzerinden aşılar hakkında açıklama yaptı. İşte yapılan açıklama ve detaylar.

Koronavirüs Aşılarının Sonuçları Canlı Olarak Paylaşılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacak, sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır." dedi.

Koca açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün arayla iki doz olarak yapılması uygun bulunmuştur.

Pekin gümrüğüne soğuk zincirle getirilen aşılar, gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar lityum bataryalı soğutucuları olan konteynırlarda saklanmıştır. Bu sayede aşılar gümrükte muhafaza edildiği süre boyunca hiçbir ısı değişikliğine maruz kalmamıştır.

Bütün aile sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır.

Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlamıştır. Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecektir.

Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecektir.

Bilim Kurulumuz Covid-19 aşılamasıyla ilgili uygulamaya yönelik konuları tartışmış ve hastalık riskini en aza indirecek şekilde bir planlama yapılmıştır. Bu kurallar ile uygulama kılavuzları önümüzdeki günlerde sağlık kuruluşlarımıza iletilecek.

Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacak, sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır. pic.twitter.com/USi5LqQELh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 30, 2020

Türkiye'ye Gelen Aşılar Ne Kadar Etkili?

Çin aşısının etkililiği yüzde 91,25 olarak açıklandı. Aşının etkisi 21'inci günden itibaren ortaya çıkıyor.

Türkiye'de Kimlere Koronavirüs Aşısı Yapılacak?

Türkiye koronavirüs aşısı yol haritası şu şekilde:

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamakta.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Aşı çalışmaları uzmanlar tarafından son sürat devam ediyor.