Koronavirüs Aşısının Etkinliği Bir Yaş Grubunda Azaldı

İsrail'de COVID-19 aşılarının etkinliğine ilişkin bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmaya göre koronavirüs aşısının etkinliği bir yaş grubunda düştü. Peki, COVID-19 aşısının koruyuculuğu hangi yaş grubunda düşüyor? Araştırmaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüs Aşısının Etkinliği 50 Yaş ve Üzerinde Düştü

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken çok sayıda ülkede uzun bir süredir aşılama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Nüfusunun üçte ikisini aşılayan İsrail'de yeni bir araştırma gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen araştırma ile birlikte aşının etkinliğinin 50 yaş ve üzerindeki kişilerde azaldığı ortaya çıktı. Hebres Üniversitesinde görevli bilim insanları, yeni vakaların yüzde 90'ının 50 yaş ve üzeri aşılanmış kişilerden oluştuğunu açıkladı.

Bilim insanları, 50 yaş ve üzerindeki hastalığa yakalanmış kişilerin daha önce iki doz aşı olduğunu belirtti. Sözcü'deki habere göre çalışma ekibinde yer alan bilim insanları, "Aşının etkinliğinin düştüğü görülüyor, en azından nüfusun belli bir bölümünde" ifadelerine yer verdi. Yapılan açıklamada ayrıca kesin sonuçlara ulaşılması için analizlerin derinleştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Çalışma ekibinde yer alan Prof. Dr. Doron Gazit, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Prof. Dr. Gazit, yaptığı açıklamada, durumun o kadar kötü olmadığını fakat giderek zorlaştığını söyledi. Prof. Dr. Doron Gazit, salgının yayıldığını fakat hastanelerdeki durumun ağır olmadığını ifade etti.

İsrail'in Rehovot kentinde yer alan Weizmann Enstitüsünde görevli Prof. Dr. Eran Segal, kasım ayında günlük vaka sayısının 1000'i ilk kez geçtiğinde ilk dalgada olduklarını söyledi. O dönem günlük ağır hasta sayısının 29 olduğunu belirten Prof. Dr. Segal, bu hafta ağır hasta sayısının günlük ortalama 8 olduğunu bildirdi.

İsrail'de cuma günü günlük vaka sayısı 1118 olarak açıklandı. Bu vakalardan 58'inin durumu ağır olduğu ve hastanede tedavi gördüğü belirtildi. 58 hastanın 16 tanesinin solunum desteği aldığı ifade edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığında görevli Prof. Dr. Nachman, yaptığı açıklamada, "Bu dalganın giderek büyümesi bekleniyor. Amacımız buna rağmen hayatın normal şekilde sürmesi" diye konuştu. Yapılan açıklamaya göre ülkede yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında kapanma planı yapılmıyor. Ayrıca okulalrın 1 Eylül tarihinde açılması hedefleniyor.