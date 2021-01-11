Koronavirüs Beyin Fonksiyonlarını Etkiliyor mu? İşte Yanıtı

Koronavirüsün beyin fonksiyonlarına etkisi nedir? Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Paköz, konu ile ilgili endişe verici açıklamalarda bulundu. Koroanvirüs hastalarında epileptik nöbetlerin meydana gelebileceğini beirten Dr. Paköz, “Koronavirüsün hem merkezi sinir sistemi hem de periferik sinir sistemi üzerinde etkileri var" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün Beyin Fonksiyonlarına Etkisi

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. COVID-19’un kalp ve akciğer gibi organlar üzerindeki etkisi birçok kez gündeme gelmişti. Peki, virüsün beyin fonksyonlarına bir etkisi var mı? Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Paköz, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün beyin bariyerlerini aşabileceğini belirten Dr. Paköz, "Koronavirüsün hem merkezi sinir sistemi hem de periferik sinir sistemi üzerinde etkileri var. Virüs ve mikroplar, vücudumuza girerken bazı bariyerlerle karşılaştığı gibi beyinde bunun haricinde ekstra bariyerlerle karşılaşıyor. Fakat koronavirüs bu bariyeri de değişik yollarla aşabiliyor. Bu aşma, kan yoluyla olabileceği gibi koku siniri gibi bazı sinirler üzerinden geriye doğru yayılım göstererek de gerçekleşiyor. Hal böyle olunca koronavirüs beyin fonksiyonlarını etkileyebiliyor" dedi.

Verilerin gün geçtikçe artması ile beraber COVID-19’un beyin üzerindeki etkilerinin daha ayrıntılı konuşulabildiğini ifade eden Dr. Paköz, "Koronavirüs hasta sayıları arttıkça elimize yeni gelen verilere göre koronavirüs geçiren hastaların yaklaşık 3'te 1'inde nörolojik semptomların da görüldüğü bildirilmeye başlandı” şeklinde konuştu.

Dr. Paköz, “Merkezi sinir sistemi üzerinden etkili olanlar genelde baş ağrısı, baş dönmesi, koku kaybı, tat kaybı gibi nörolojik semptomları ifade ediyor. Aynı zamanda bazı vakalarda epileptik nöbetler görülebiliyor. Periferik sinir sistemi üzerinde etkili olanlar sinir ağrıları, el ve ayaklarda uyuşma, güçsüzlük gibi etkilere sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Nörolojik hastaların yeni tip koronavirüs geçirmesi ile beraber belirtilerinde artış olabileceğini söyleyen Dr. Paköz, "Örneğin epilepsi hastalarında nöbet sıklığında artış görmeye başladık. Bu virüsün direkt etkisinden de olabilir, pozitif olduğu dönemde yoğun ateşle birlikte beyinde etkiler oluşmuş olabilir. Eğer hasta koronavirüs geçirdiyse ardından ellerde uyuşma, baş ağrısı, baş dönmesi gibi semptomlar geliştiyse uyanık olmakta fayda var. Sinir sistemi üzerinde bir hasar oluşmuş olabilir. Özellikle periferik sinir tutulmaları çok yaygın değil ancak vakalar bildiriliyor" ifadelerine yer verdi.