Virüslerin Bulaşıcı Olmasını Engelleyecek Dev Çalışma

Virüslerin bulaşıcı olmasını engelleyecek çalışma bilim dünyasında merak uyandırmayı başardı. Koronavirüs pandemisi devam ederken ve her gün binlerce insan virüse enfekte olurken, virüslerin nasıl yayıldığını gösteren bir araştırma yapıldı.

Araştırmacılar ilk kez çocuk felci ve soğuk algınlığı virüsü gibi virüslerin genetik kodlarını 'paketleyip' hücrelere bulaşma şeklini belirlediler. Çalışma, virüslerin nasıl bulaştığını görebildikleri ve bunu engelleyebilecekleri anlamına geliyor.

Bir hücre enfekte olduğunda, virüsün genetik materyalini diğer hücrelere yayması gerekir. Viryon olarak bilinen, virüsün yeni oluşturulmuş bulaşıcı kopyaları ise diğer hücrelere saldırarak virüsün genetik materyalini çoğaltabilir.

Aslında her viryon, virüsün genetik kodunun tam bir kopyasını içeren bir protein kabuğudur. Viryonlar bu şekilde diğer hücreleri enfekte edebilir ve vücutta hastalığa neden olabilir. Şimdiye kadar virüslerle ilgili bilinmeyen şey ise, virüsün bu yavru viryonları nasıl bir araya getirdiğinin ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasıydı.

Leeds ve York Üniversitelerinden bir ekip tarafından yayınlanan bulgular, bu tür enfeksiyonları durduracak ilaçların veya anti-viral ajanların geliştirilebileceği olasılığını gün yüzüne çıkarıyor.

Virüslerin bulaşıcı olmasını engelleyecek çalışma neler vadediyor?

Astbury Yapısal Moleküler Biyoloji Merkezi Direktörü Profesör Peter Stockley şunları söyledi: "Bu çalışma, nasıl kontrol virüsleri nasıl kontrol edeceğimize dair düşüncelerimizi değiştirmesi nedeniyle son derece önemlidir. Bazı viral hastalıkların oluşturduğu viryon oluşum mekanizmasını bozabilirsek, Koronavirüs dahil pek çok enfeksiyonu durdurma potansiyelimiz vardır.

Analizimiz, viryon oluşumu sürecini kontrol eden moleküler özelliklerin genetik olarak korunduğunu, yani kolayca mutasyona uğramadıklarını, virüsün değişme ve herhangi bir ilacı etkisiz hale getirme riskini azalttığını gösteriyor."

PLOS Pathogens dergisinde yayınlanan çalışma, bulaşıcı olmayan Enterovirüs-E'ye odaklanıyor. Enterovirüs grubu ayrıca soğuk algınlığına neden olan insan rinovirüsünü de içeriyor.

Araştırmacılar, moleküler ve matematiksel biyolojinin bir kombinasyonunu kullanarak, RNA molekülü üzerinde paketleme sinyallerinin olası yerlerini belirledi. Astbury Biyolojik Yapı Laboratuvarı'ndaki elektron mikroskoplarını kullanarak bu süreç görsel olarak takip edildi ve bu, herhangi bir virüsün viryonları nasıl ürettiğini gösteren ilk çalışma.

Profesör Twarock şunları ekledi: "Bu sürecin nasıl işlediğini ve viral patojen ailesini ayrıntılı olarak anlamak, ilaç endüstrisinin temel etkileşimlerini değiştirebilecek ve hastalığı önleyecek antiviral ajanlar geliştirmesini sağlayacaktır."