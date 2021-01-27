Koronavirüs İlacını Türkiye Bulabilir: Dikkat Çeken Açıklama

Türkiye koronavirüs ilacı çıkarabilir. Gazeteci Fatih Altaylı, Prof. Dr. Hasan Önal ile bir görüşme yaptı. Prof. Dr. Hasan Önal koronavirüs ilacı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Koronavirüs İlacı Türkiye'den Çıkabilir

Quercetin adlı bir maddenin Covid-19’a karşı koruyucu etkisini ortaya koyan çalışmalar yapan Prof. Dr. Hasan Önal, meslektaşlarının “Hocam salgına karşı metabolizmamızı güçlendirmek için ne önerirsin” sorularına karşı hastane çalışanlarına “quercetin” vermeye başladı. Quercetin kullanan 71 sağlık çalışanının sadece 1’inde asemptomatik Covid-19’a rastlanırken, kontrol grubundaki 41 sağlık çalışanından 9’u Covid’e yakalandı ve tedavi görmek zorunda kaldı.

Prof. Dr. Hasan Önal’ın quercetin'in emilimini kolaylaştırmak için C vitamini ile karıştırdığı formülü Tarım Bakanlığı tarafından da gıda takviyesi olarak onaylandı. Hasan Önal şimdilerde ise quercetin'i metabolizmaya daha hızlı sokabilmek için iki şeker molekülü ile birleştireceği izoquercetin için çalışıyor.

Prof. Önal’ın bu çalışmasına Sağlık Bakanlığı tarafından izinlerin verildiği taktirde ve umulan sonuçlar elde edildiğinde koronavirüs ilacının Türkiye’de bulunmuş olacağı aktarılıyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen alt kısımda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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Normalleşme Ne Zaman Olacak?

Farklı iki görüş bulunduğu aktarılıyor. İlk görüşte Şubat ayının ikinci yarısından itibaren okullar, lokanta ve kafelerin aşama aşama kontrollü olarak açılmasını savunanlarla, mart ayının ikinci yarısına kadar beklenmesi gerektiğini dile getirenler bulunuyor.

İkinci görüşte ise önce aşılamanın bitmesi gerektiği söyleniyor. Okulların açılmasının virüsün çocuklar ve gençler aracılığıyla evlere taşınması anlamına geleceği, 65 yaş grubunun aşılanması bitmeden okulların açılmaması gerektiğini belirtenler bulunuyor.