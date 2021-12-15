Koronavirüs Kaynaklı Ölüm Raporu: Her 100 Yaşlı ABD'liden Biri Öldü!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından koronavirüs kaynaklı ölüm raporu yayımlandı. Paylaşılan rapor, her 100 yaşlı ABD'li vatandaştan bir tanesinin öldüğü ortaya çıktı. Veriler ayrıca bazı istatistiki bilgileri de içeriyor. Konuya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

COVID-19, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu zamana kadar toplamda 271 milyon kişiye yeni tip koronavirüs bulaştı ve 5,32 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Koronavirüs Kaynaklı Ölüm İstatistikleri Paylaşıldı

CDC, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki COVID-19 kaynaklı ölüm istatistiklerine ilişkin bir rapor paylaştı. Aktarılan bilgilere göre 65 yaş üzerindeki her 100 ABD vatandaşından bir tanesi yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Paylaşılan verilere göre 54,1 milyon 65 yaş üzerindeki kişinin yaklaşık olarak 590 bin 89'u COVID-19 nedeniyle vefat etti. Paylaşılan rapor ile birlikte COVID-19 kaynaklı ölümün en çok hangi yaş aralığında gerçekleştiğini de gözler önüne serdi.

65-74 yaş arasındaki kişilerin 178 bin 912 tanesinin öldüğü açıklandı. 75-84 yaş grubunda 203 bin 422 ölüm meydana gelirken en fazla ölümün gerçekleştiği 85 yaş ve üzerindeki grupta 207 bin 755 kişi hayatını kaybetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, yaşlıların yeni tip koronavirüsten çok ciddi bir şekilde etkilenme olasılığının gençlere kıyasla daha yüksek olduğunu söyleyerek herkesi virüse karşı aşı olmaya çağırdı.

CDC'nin internet sitesinde, Pfizer ya da Moderna aşılarından çift doz yaptıran 65 yaş ve üzerindeki kişilerin yeni tip koronavirüs kaynaklı hastaneye yatış riskinin yüzde 94 oranında azaldığı bilgisi yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında dünyanın dört bir noktasında uzun bir süredir aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşılar, koronavirüs kaynaklı hastaneye yatış ve ölüme karşı oldukça önemli ölçüde koruma sağlıyor. Bu sebepten ötürü COVID-19 aşıları, virüs ile mücadele kapsamında büyük bir rol oynuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde salgının başlangıcından beri toplamda 50,2 milyon kişi yeni tip koronavirüse yakalandı. 799 bin kişi ise COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti.