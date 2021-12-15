Koronavirüs Aşıları Omicron Varyantına Karşı Ne Kadar Etkili?

Koronavirüs aşıları Omicron varyantına karşı etkili mi? SAGE tarafından yapılan bir araştırma, aşıların yeni varyanta karşı ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi. Gerçekleştirilen çalışmaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Koronavirüs Aşıları Omicron'a Karşı Ne Kadar Koruma Sağlıyor?

İngiltere'de yer alan Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE), COVID-19 aşılarının Omicron varyantına karşı ne kadar koruma sağladığını ortaya çıkarmak için bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında ilk 500 Omicron vakasının verileri incelendi.

İki doz BioNTech aşısının hastaneye yatış ve ölüme karşı yüzde 83,7 oranında koruma sağladığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre çift doz AstraZeneca aşısı Omicron kaynaklı ciddi semptom riskini yüzde 77,1 oranında azaltıyor.

BioNTech ve AstraZeneca aşılarının etkinlik oranlarının 3 ile 6 ay içerisinde azaldığı belirtildi. Aktarılan bilgilere göre çift doz AstraZeneca aşısı altı ay sonra semptomatik Omicron vakalarına karşı yalnızca yüzde 36,1 oranında koruma sağlarken BioNTech'te bu oran yüzde 46,7 seviyesinde.

Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen aşının takviye dozu, kişiye daha önce hangi aşıların yapıldığına bakılmaksızın bağışıklığı yüzde 93'ün üzerine çıkarıyor. Bu, takviye dozu olarak nitelendirilen üçüncü dozun önemini gözler önüne seriyor.

Güney Afrika'da 24 Kasım tarihinde Omicron isimli yeni bir varyant türü tespit edildi. Bilim insanları, uzun bir süredir aşıların Omicron varyantına karşı ne kadar etkili bir performans sergileyeceğini ortaya çıkarmak için çalışmalar gerçekleştirdi.

Spike proteininde 30'dan fazla mutasyonun yer alması, aşılar konusunda endişe edilmesine neden olmuştu. Mevcut aşılar, Wuhan'da ortaya çıkan orijinal koronavirüsü hedef alacak şekilde tasarlandı. Dolayısıyla aşıların yeni varyantlar karşısında ne kadar etkili olacağı bilinmiyordu.

En Sık Görülen Omicron Belirtileri Neler?

Öksürük (yüzde 89)

Yorgunluk (yüzde 65)

Burun akıntısı veya burun tıkanıklığı (yüzde 59)

Nefes darlığı (yüzde 16)

İshal (yüzde 11)

Tat ya da koku kaybı (yüzde 8)

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından gerçekleştirilen araştırma kapsamında Omicron varyantına yakalanan 43 hastanın verileri incelendi. En fazla görülen semptomların ilk sırasında yüzde 89 oran ile öksürük olduğu ortaya çıktı.