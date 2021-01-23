Koronavirüs Lenfoma Hastalarına Umut Oldu!

İngiltere’de yayımlanan bir makaleye göre koronavirüs lenfoma hastalarının umudu oldu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında geliştirilen bağışıklık siteminin bazı tümörlerle mücadele ettiği ve onları yok ettiği açıklandı. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüs Lenfoma Hastalarının Tedavisinde Önemli Rol Oynadı

Yeni tip koronavirüs etkisini sürdürürken virüs ile ilgili çalışmalar yapılmaya devam ediyor. İngiltere’de yayımlanan bir makaleye göre 61 yaşındaki lenfoma (lenf kanseri) hastası olan bir kişi, yeni tip koronavirüse yakalandı. Hastanın bu süreçte kortizon almadığı ve lenfoma tedavisine de başlanmadığı belirtildi. Hastanın kanser tedavisine başlanmadığı halde 4 ay sonra kanseri tamamen yendiği ifade edildi. Yeni tip koronavirüs ile mücadele etmesi için güçlendirilen bağışıklık sisteminin aynı zamanda kanserli hücreleri de yok ettiği belirtiliyor.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal, yaptığı açıklamada, “Yakın zamanda İngiltere’de lenf kanseri teşhisi konulan ve sonrasında COVID-19’a yakalanarak tedavi edilen yaşlı bir kişide, kansere ilişkin tedavi uygulanmamasına rağmen kanserli bölgenin kendiliğinden iyileştiği rapor edildi. Bu gözlemlerin arkası gelecek olursa koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen bağışıklık sisteminin bazı tümörlerle mücadele etmesi ve onları yok etmesi kanser hastalarına yeni bir umut ışığı oldu” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Serdal Turhal, “Lenfoma tümör hücrelerinin yüzeyindeki belirteçler değişken olmayan tümör türüdür. Vücudun güçlenen bağışıklık sisteminin, sabit tümör hücrelerine karşı başarılı olma ihtimali daha yüksektir. Koronavirüsle etkin mücadele için geliştirilen bağışıklık sistemi, benzer bir şekilde lenfoma kanserine de etki ediyor olması ihtimalini doğurur. Daha sık gördüğümüz akciğer, kalın bağırsak ve meme kanseri gibi hastalıklarının bazılarında da corona hastalığına karşı geliştirilen bağışıklığın etkili olmasını ümit etmek istiyoruz” şeklinde konuştu ve şu şekilde devam etti: