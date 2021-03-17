Koronavirüs Salgınında Motosiklet Satışları Ne Kadar Arttı?

Yeni tip koronavirüs salgınının motosiklet satışları üzerinde ne kadar olumlu ne kadar olumsuz etkisi oldu? Vatandaşlar, salgın nedeniyle toplu ulaşım araçları yerine daha çok bireysel araçlara ihtiyaç duymaya başladı ve bu da motosiklet satın alımlarının daha da artmasını sağladı.

Salgın Sırasında Motosiklet Satışları Ne Kadar Artış Gördü?

Yeni tip koronavirüs, uzun bir zamandır dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir sürenin ardından dünyaya yayılan virüs, bir yıl geçmesine rağmen insanlık için ilk günkü tehdit rolünü üstlenmeyi sürdürüyor.

COVID-19 salgını ile insanlar maske, hijyen ve sosyal mesafe olmak üzere üç önemli kuralı eskisinden daha sıkı bir biçimde uygulamaya başladı. Virüs, temas halinde ve hava yolu ile bulaştığından insanların sosyal mesafeye verdiği önem büyük ölçüde arttı ancak işe ve çeşitli yerlere gitmek için kullanılan toplu taşıma araçları da sosyal mesafenin doğru biçimde uygulanmasının önünde büyük bir engel oldu.

Vatandaşların önemli bir kısmı, salgın döneminde virüse yakalanmamak için toplu taşıma araçları yerine bireysel araçları kullanmaya başladı. Bu araçların başında da motosikletler geldi. İnsanların motosikletlere yönelmesi, satışların da büyük miktarda artmasını sağladı.

Sözcü'nün haberine göre salgının şiddetli bir şekilde hissedildiği 2020 yılında vatandaşların yaşadığı tüm sorunlara rağmen motosiklet satışları yüzde 35 arttı. Sektörün önde gelen markalarından Yamaha da 2021'de EU5 standartlarına uygun yeni modelleri ve yeni hizmet stratejileri ile %18 bir büyüme görmeyi hedefliyor.

Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı: