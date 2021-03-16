Yerli otomobil ne zaman çıkacak? Yerli otomobilin ne zaman çıkacağı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil için tarih verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yerli otomobil çıkış tarihi açıklaması geldi.

Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobil ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye'nin otomobili projesi tüm hızı ile devam ediyor. İlk üretim araçlarını 2022 sonunda banttan indirmeyi planlıyoruz. Dünyada ilk 5, Avrupa' da lider olmayı hedefliyoruz. Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üreticilerinden biri haline getirmekte kararlıyız. Ford Otosan Açıklaması Yerli ve yabancı bilim insanlarını ülkemizin sunduğu fırsatlardan istifade etmeye davet ediyorum. Yurtdışından ülkemize teşrif eden misafirlerimize hoşgeldiniz diyorum. Ford Otosan satın alma sözleşmesine şahit olacağız. Bu topraklarda üretim yapan istihdam sağlayan ülkemizin gücüne inanan yatırımcılara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Devletimizin yatırımlarla ilgili kuşatıcı tavrının örneğidir. Ford Otosan ihracatın yüzde 25'ini gerçekleştirerek 12 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Ülkemizin kalkınmasında kritik rol oynuyor. Proje tamamlandığında Ford Otosan'ın 440 bin olan üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. İhraç edilen araçlarla Türkiye'nin liderliği perçinlenecek. 1 tonluk ticari araç üretimi gerçekleştirilecek. Sadece dizel ve benzinli araçlar değil, elektrikli araçlar ile batarya üretimi yapılacak. 130 bin batarya kapasitesi sağlanacak."

Yerli otomobilin motor gücü 150 kW. İki çeker 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde. Yerli otomobil 0'dan 100 KM'ye 4.8 saniyede ve 7.6 saniyede ulaşabilmekte. Araç yarım saatte şarj olmakta ve 500 kilometre/ 300 kilometre menzile sahip.

Yerli otomobilde dikiz aynası yerine kamera bulunmakta. Aracın pillerinin aracın tabanına yerleştirildiği açıklandı. Araç merkeze sürekli bağlı kalacak ve güncellemeler uzaktan araca yüklenecek. Arıza yaşandığında ekip araca uzaktan müdahale edecek.

Yerli Otomobil Fiyatı Ne Olacak?

Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram yerli otomobil fiyatı ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: