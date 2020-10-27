Koronavirüs Semptomları Mevsimlere Göre Değişiyor Mu? Korkutan Açıklama

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs semptomları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Koronavirüs semptomları mevsimlere göre değişiyor mu? İşte yapılan açıklamanın detayları.

Koronavirüs Semptomları Mevsimlere Göre Değişiyor Mu?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı açıklamada koronavirüs semptomlarının mevismlere göre değişim gösterdiği ile ilgili bilgi verdi. Koronavirüs belirtileri arasında bildiğiniz üzere ateş, öksürük, halsizlik, solunum yolu bulguları daha çok ön planda bulunuyor. Bu belirtilerin arasına yaz dönemi ile beraber mide, bağırsak, gastroenteroloji bulgular eklenmeye başladı.

İlhan semptomlar arasında tekrardan solunum sıkışıklığı, ateş, öksürük görülmeye başlandığı ve son dönemde öksürük daha da dikkatli olunması gereken bir bulgu dedi. Eğer öksürük şikayetiniz var ise mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizi öneriyoruz.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekiyor. Böylece virüsten korunabilinmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Ülkemizde Son Durum

26 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 363.999 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9.874'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 1.780 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 316.008 olarak açıklandı.