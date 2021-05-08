Koronavirüs Tedavi Rehberi Güncellendi: Kritik Hidroksiklorokin ilacı Kararı!

Koronavirüs tedavi rehberi güncellendi. Sağlık Bakanlığı, COVID-19 tedavi rehberinde hidroksiklorokin ilacı ile ilgili kritik bir karar aldı. Bakanlık tarafından alınan karara ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüs Tedavi Rehberinde Değişiklik: Sıtma İlacı Kullanılmayacak

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 tedavi rehberinde bir değişiklik yaptı. Habertürk'teki habere göre yapılan değişiklik ile birlikte uzun bir süredir tartışmaların odağı haline gelen sıtma ilacı olarak da bilinen hidroksiklorokin ilacı rehberden çıkarıldı.

Bazı sıtma türlerinin engellenmesi ve tedavisi için kullanılan hidroksiklorokin, koronavirüs tedavisinde artık kullanılmayacak. COVID-19 hastalarına hastanede ve evde söz konusu ilaç verilmeyecek. Türk Tabipleri Birliği (TTB), söz konusu ilacın ağır yan etkileri olduğu ve COVID-19'a karşı etkili olmadığını söylemişti.

Türk Tabipleri Birliği, bu nedenle sıtma ilacının tedavi rehberinden çıkarılmasını talep etmişti. Sağlık Bakanlığı, talep ve itirazları inceledikten sonra COVID-19 tedavi rehberini güncelledi. Güncellenen rehberde hidroksiklorokin ilacına yer verilmedi.

TTB, geçtiğimiz yıl söz konusu ilaca ilişkin çok önemli açıklamada bulunmuştu. TTB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: