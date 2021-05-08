Koronavirüs Tedavi Rehberi Güncellendi: Kritik Hidroksiklorokin ilacı Kararı!

Koronavirüs tedavi rehberi güncellendi. Sağlık Bakanlığı, COVID-19 tedavi rehberinde hidroksiklorokin ilacı ile ilgili kritik bir karar aldı. Bakanlık tarafından alınan karara ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Koronavirüs Tedavi Rehberinde Değişiklik: Sıtma İlacı Kullanılmayacak
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 tedavi rehberinde bir değişiklik yaptı. Habertürk'teki habere göre yapılan değişiklik ile birlikte uzun bir süredir tartışmaların odağı haline gelen sıtma ilacı olarak da bilinen hidroksiklorokin ilacı rehberden çıkarıldı.
Bazı sıtma türlerinin engellenmesi ve tedavisi için kullanılan hidroksiklorokin, koronavirüs tedavisinde artık kullanılmayacak. COVID-19 hastalarına hastanede ve evde söz konusu ilaç verilmeyecek. Türk Tabipleri Birliği (TTB), söz konusu ilacın ağır yan etkileri olduğu ve COVID-19'a karşı etkili olmadığını söylemişti.
Türk Tabipleri Birliği, bu nedenle sıtma ilacının tedavi rehberinden çıkarılmasını talep etmişti. Sağlık Bakanlığı, talep ve itirazları inceledikten sonra COVID-19 tedavi rehberini güncelledi. Güncellenen rehberde hidroksiklorokin ilacına yer verilmedi.
TTB, geçtiğimiz yıl söz konusu ilaca ilişkin çok önemli açıklamada bulunmuştu. TTB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Hidroksiklorokin kalp ritminde bozulmalara (QT aralığının uzaması, ventriküler taşikardi) neden olabilmektedir. Bu yan etki özellikle ileri yaşta, kalp hastalığı olanlarda, bu tür yan etkiye yol açabilecek diğer ilaçları alanlarda, kanda elektrolit bozukluğu olanlarda daha sık görülebilmektedir."
"Bu nedenle, özellikle hastanede yatan hastalarda, kalp ritm bozukluğu riskini belirlemek için ilacı vermeden önce değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca bu ilaçları evdeki karantina sürecinde kombine kullanacak hastaların da kalp ritmi yönünden uyarılması gerektiği, hatta evde kombine kullanıma izin verilmemesinin daha doğru olduğu hatırlatılmaktadır."
"DSÖ Genel Direktörü, iki ay önce, dört ilaç ve ilaç kombinasyonunun COVID-19'a karşı etkinliğini değerlendirmek için başlattıkları 'Solidarity (Dayanışma)' Çalışması kapsamında 35 ülkeden 400'den fazla hastaneden veri akışının sağlanmasının planlandığını aktarmıştır ancak şimdiye kadar elde edilen verilere göre Lancet isimli tıp dergisinde yayımlanan bir makalede hidroksiklorokinin tek başına veya diğer ilaç (makrolid/azitromisin) ile birlikte kullanıldığında, daha yüksek bir yan etki ve ölüm oranı gözlendiğinin bildirilmesi üzerine Soldarity Çalışması'ndaki hidroksiklorokin kolunun 'güvenlik endişeleri' nedeniyle geçici olarak askıya alındığını, ilacın potansiyel zarar ve yararlarının yeniden değerlendirileceğini kaydetmiştir. Yani hidroksiklorokinin, bu çalışma için, şimdilik, bir tedavi seçeneği olarak yer almayacağını açıklamıştır."
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