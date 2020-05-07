Koronavirüs Tedavisinde Lamalar Kullanılabilir!

Bilim adamları lamaların, insanların koronavirüsü yenmesine yardımcı olabileceğini söylüyor. Lamalar hakkında dikkat çeken bir araştırma yapıldı. İşte lamaların koronavirüs tedavisinde nasıl kullanılabileceği hakkında yapılan araştırma.

Lamalar Koronavirüs Tedavisinde Nasıl Kullanılacak?

2016 yılında Belçika'da yapılan araştırmada bilim insanları dokuz aylık bir lamadan alınan antikorların altı hafta boyunca hem SARS-CoV-1 hem de MERS-CoV virüslerini nötralize edebildiklerini keşfettiler. Şimdi ise yine aynı lamadan alınan antikorların Covid-19 tedavisinde umut verici olabileceği ortaya çıktı.

Yapılan açıklamalarda " Lamaların antikorları küçük boyutu sayesinde, virüsün farklı kısımlarına daha kolay bağlanabilirler. Bu antikorun sivri uçlara bağlanması, virüsü etkili bir şekilde nötralize eden bağlanma ve girişi önleyebilir." cümlelerine yer verildi.

Geçtiğimiz yıllarda Lama antikorlarının, umut verici tedavilerin keşfedilmesine yardımcı oldukları HIV ve influenza ile ilgili çalışmalarda kullanılmış olduğu söylendi. Ekip şimdi hamsterler gibi hayvanlarda preklinik çalışmalar yapmaya hazırlanıyor.

Çalışmanın amacının virüs bulaşmasından kısa süre sonra insanlara yardımcı olacak bir tedavi geliştirmek olduğu bilgisi paylaşıldı.

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