Koronavirüse karşı burun spreyi geliştirildi. İsviçre merkezli biyoteknoloji şirketi Auris Medical, COVID-19’a karşı etkili olduğunu iddia ettiği burun spreyini geliştirdikten sonra hisse fiyatında ciddi artış yaşandı. Geliştrilen sprey ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüse Karşı Burun Spreyi Ne Kadar Etkili?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı bilimsel çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Dünya genelinde toplam 63,9 milyon kişi enfekte oldu ve yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sayısı ise 1,48 milyona yükseldi. Yeni tip koronavirüse karşı aşının yanı sıra burun spreyi de geliştirildi. Geliştirilen sprey çok sayıda insan tarafından yoğun ilgi gördü.

İsviçre merkezli biyoteknoloji şirketi Auris Medical, yeni tip koronavirüse karşı burun spreyi geliştirdi. AM-301 olarak isimlendirilen burun spreyinin insan burnu hücrelerinde gerçekleştirilen birtakım testlerin sonucuna göre yeni tip koronavirüse karşı etkili koruma sağladığına ilişkin pozitif veriler elde edildiği duyuruldu.

Auris Medical isimli biyoteknoloji şirketi tarafından geliştirilen AM-301’in kullanıldığı hücrelerde enfekte olduktan 48 saat sonra COVID-19 yoğunluğunun, sprey kullanılmayan hücrelere kıyasla yüzde 90 oranında daha az olduğu gözlemlendi. Laboratuvar ortamında gerçekleşitirilen söz konusu test sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından hisse fiyatında ciddi artış yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Nasdaq borsasında işlem gören şirketin hisseleri dn yüzde 480 oranında değer kazanarak büyük bir başarı elde etti. Auris Medical şirketinin hisse fiyatı pazartesi günü 1,1 dolar seviyesindeydi. 6 doların üzerine çıkan hisse fiyatı günü 5,23 dolar seviyesi ile kapattı.

Auris Medical CEO’su Thomas Meyer, geliştirdikleri burun spreyi ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Meyer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni geliştirdiğimiz sprey, burun mukozal hücrelerinin enfeksiyon riskini belirgin bir şekilde azaltma potansiyeline sahip” şeklinde konuştu. Testlere devam edeceklerini belirten Auris Medical CEO’su Meyer, geliştirdikleri spreyi 2021 yılında kullanım onayı için başvuru yapacaklarını açıkladı.