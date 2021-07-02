Uzmanlardan Olası Koronavirüste 4. Dalga Uyarısı!

Türkiye normalleşme yolunda hızlıca ilerlerken uzmanlardan olası bir koronavirüste 4. dalga uyarısı geldi. Normal hayata dönüşün başlaması ile rehavette artışın meydana geldiğine dikkat çeken uzmanlar, yeni tip koronavirüs vakalarının sonbaharda çok daha fazla artabileceğini dile getirdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar, geçtiğimiz gün İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kaldırıldı. Türkiye yavaş yavaş normalleşirken tedbirlere uyma oranında da biraz gerileme yaşandı. Uzmanlar ise Türkiye'nin tedbirleri elden bırakması halinde dördüncü dalganın kaçınılmaz olabileceğine dikkat çekti.

Koronavirüste 4. Dalga Olacak mı?

Uzmanlar, Hindistan'da ortaya çıkan, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 90'a yakın ülkede görülen delta varyantının dünyaya yayılmaya başladığı günlerde alınan normalleşme kararına ilişkin endişelerini belirterek insanları uyardı. Türkiye'de yapılan aşı sayısı toplamda 50 milyon 981 bin 936'ya ulaştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 35 milyon 229 bin 621 iken ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 301 bin 864'e yükseldi.

Uzmanlar, Delta varyantı ile ilgili alınması gereken bu önleme ek olarak yeni varyanta karşı Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan Türkiye’ye yapılacak uçuş seferlerinin iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Delta varyantının yayılmaya başladığı İngiltere ve Rusya'dan gelen turistlerden mutlaka son 72 saatte resmi kurumlar tarafından belgelendirilmiş PCR negatif test sonucunun istenmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Aşı hızının günde 1,5 milyon doz olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Balık, "Ülke genelinde yaz bitmeden hatta temmuz sonuna kadar çift doz aşılanan sayısı 50 milyon bandına gelmeden rahat olamayız. Şayet rehavet, aşılanma hızında düşüş olursa eylül, ekim ayında dördüncü dalgayı görürüz" dedi.

Çift Doz Aşılananların Sayısı Yüzde 60'ı Geçmeli

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, çift doz mRNA aşısı olanların delta varyantına karşı yüzde 90 oranında korunma sağladığının ortaya çıktığına dikkat ederek ağustos bitmeden ülke genelinde çift doz aşılananların sayısının yüzde 60'ı geçmesi ile önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek risklerin şimdiden ortadan kaldırılabileceğini söyledi.