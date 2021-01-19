Koronavirüsten Korunmak için 3 Ay Boyunca Havalimanında Yaşadı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Bir adam ise koronavirüs salgınından korunmak için oldukça ilginç bir şey yaptı. Adam 3 ay boyunca koronvirüsten korunmak için havalimanının güvenli bölgesinde yaşadı. Nasıl fark edildi? 3 ay nasıl kalabildi? Merak edilen detayları derledik.

3 Ay Boyunca Havalimanında Yaşadı: Ceza ile Karşı Karşıya

BGR'nin aktardığı habere göre, ABD'nin Chicago şehrinde yer alan O'Hare Uluslararası Havalimanı'nın hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Havalimanının güvenli bir bölümünde 3 ay boyunca yaşadığı fark edilen Kaliforniyalı bir adam yakalandı. 36 yaşındaki adamın koronavirüse yakalanmaktan korktuğu ve bu yüzden havaalanını terk etmekten kaçındığı bilgisi paylaşıldı.

Şu anda 3 ay boyunca havalimanında yaşayan adam hakkında kısıtlı bir alana izinsiz girmek ve kabahat hırsızlığı nedeniyle suç duyurusunda bulunuluyor.

19 Ekim'de Los Angeles'tan bir uçuşla O'Hare'e gelen adamın güvenlik bölgesinde yaşadığı izinsiz 3 ay boyunca yaşadığı tespit edildi. İki United Airlines çalışanı, adamı durdurdu ve kimliğini görmek istedi. Adam yüz maskesini indirdi ve 26 Ekim'de kaybolduğu bildirilen bir havaalanı kimlik kartı sundu. Rozet bir operasyon müdürüne aitti. Adamın rozeti havaalanında bulduğu ve "COVID nedeniyle eve gitmekten korktuğu" bildirildi. Havaalanında geçirdiği süre boyunca diğer yolcuların ona yemek verdiği bilgisi de paylaşıldı.

Chicago Havacılık Bakanlığı (CDA) yaptığı açıklamada , "CDA'nın, koordineli ve çok katmanlı bir yasa uygulama ağı tarafından sürdürülen havaalanlarımızın emniyet ve güvenliğinden daha yüksek önceliğe sahip olmadığını belirtmek istiyoruz. Bu olay soruşturma altındayken, bu beyefendinin havaalanı veya seyahat eden halk için bir güvenlik riski oluşturmadığını belirleyebildik. Bu konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma için kolluk kuvvetlerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yargıç, "Havalimanının sahte bir kimlik kartı ile güvenli bir bölümünde, insanların seyahat etmek için kendilerini güvende hissetmeleri için havalimanlarının kesinlikle güvenli olması ihtiyacına dayanılarak, bu iddia edilen eylemlerin onu toplum için bir tehlike oluşturduğunu görüyorum." dedi.

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