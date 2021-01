Sinovac Web Sitesini Türkiye’den Erişime Neden Kapattığını Açıkladı!

Sinovac web sitesi geçtiğimiz haftalarda Türkiye’den bağlanan internet kullanıcılarına erişimini kapatmıştı. Web sitesinin uyguladığı erişim kısıtlamasının üzerine Türk internet kullanıcılarının kafasında konu hakkında soru işaretleri meydana gelmişti. Şirketten haftalar sonra internet kullanıcılarının soru işaretlerini gideren bir açıklama geldi.

Sinovac Web Sitesi Neden Erişime Kapatılmıştı?

Geçtiğimiz haftalarda Sinovac Biotech tarafından geliştirilen CoronaVac isimli yeni tip koronavirüs aşısının Türkiye ve Azerbaycan’a Keymen firması ile dağıtılacağı açıklamasının ardından şirketin web sitesi Türk bilgisayar korsanlarından oluşan bir hacker grubu tarafından hacklenmişti. Düzenlenen siber saldırının ardından aşı geliştiricisi firmanın ana sayfasına hacker grubunun logosu eklenirken web sitesinin belirli bölümlerine ise bazı mesajlar yerleştirilmişti.

Sinovac, saldırının düzenlenmesinin üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra web sitesini Türkiye’den gelen erişimlere kapatmıştı. Aşıyı geliştiren şirketin web sitesine girmeye çalışan internet kullanıcıları “Your IP is not allowed to visit this website!” mesajı ile karşılaşmıştı. Bu, kullanıcının IP adresinin web sitesine girmek için izne sahip olmadığı anlamına geliyor. Erişimin engellenmesinin ardından web siteye yalnızca sizi farklı bir yerdeymiş gibi gösterebilecek VPN ve benzeri yöntemlere başvurularak erişim sağlanabiliyordu.

Çin merkezli ilaç firması Sinovac Biotech yetkilileri, internet sitesinin neden yalnızca Türkiye’den erişimi engellendiğine ilişkin soruyu yanıtladı. Sputnik’teki habere göre yetkililer tarfından yapılan açıklamada, "Birkaç gün önce Türkiye'den bilgisayar korsanlarının sitemize saldırması nedeniyle Türkiye'den erişimi engelledik. Web sayfamız Türkiye için tekrar açılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Türkiye COVID-19 Aşı Verileri Canlı Takip Nasıl Yapılır?

İlk olarak web tarayıcınız üzerinden COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu web sitesini ziyaret edin.

Web sitenin orta bölümünde “Toplam aşılanan kişi sayısı” kısmından toplamda kaç vatandaşın aşılandığını görebilirsiniz. “Toplam aşılanan kişi sayısı” kısmı sık sık güncellenmektedir. Şu anda toplamda 537 bin 555 vatandaşa aşı yapıldığı bilgisi yer alıyor.

Türkiye’de Uygulanan Aşının Yan Etkileri Neler?

Aşı olduktan sonra uygulama noktasında hafif ağrı meydana geldiğini belirten Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Bunun dışında baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeyen yan etkiler. 48 saat içinde de sonlanıyor bunlar. Aşıya bağlı alerjik reaksiyonlar gözlenebiliyor nadir de olsa” ifadelerini kullanmıştı ve şu şekilde devam etmişti:

“Aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde bu durumlara karşı gerekli önlemler alınmış durumda. Aşı olan kişi 15 dakika boyunca izleniyor. Beklenmedik alerjik reaksiyona karşı da önlemlerimiz hazır durumda bekletiliyor."