Koronavirüsü Atlatanlarda Görülen Nörolojik Sorunlar Açıklandı!

Koronavirüsü atlatanlarda görülen nörolojik sorunlar gün yüzüne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde görevli doktorlar tarafından yapılan araştırma, COVID-19'u atlatan gençlerin yüzde 85'inde en az 4 nörolojik sorun görüldüğünü gözler önüne serdi.

Koronavirüsü Atlatanlarda Hangi Nörolojik Sorunlar Görülüyor?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken bilim insanları salgına ilişkin araştırmalar yapmaya devam ediyor. Yapılan bilimsel çalışmalar sayesinde her geçen yeni tip koronavirüse dair yeni bilgilere sahip olma imkanı elde ediyoruz. Yapılan son araştırmada, COVID-19'u atlatan kişilerin büyük bir kısmının birtakım nörolojik sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Northwestern Hastanesinde görevli doktorlar, Mayıs ve Kasım 2020 tarihleri arasında nöro-COVID-19 kliniğine başvuran 100 hastayı inceledi. Araştırmaya katılan hastaların ortalama yaşının 43 olduğu ve %70'inin kadın olduğu açıklandı. NTV'deki habere göre doktorlar, koronavirüsü hafif belirtilerle atlatan kişilerin altı haftadan daha uzun bir süre boyunca en az 4 farklı nörolojik sorunu aynı anda yaşadığını gözler önüne serdi.

Araştırmaya katılan gönüllülerin yüzde 85'i beyin sisi, tat ya da koku kaybı, baş ağrısı ve bulanık görme belirtilerinden en az 4'ünü aynı anda yaşadı. Gönüllülerin yüzde 85'i yorgunluk yaşarken yüzde 47'sinde ise depresyon ya da anksiyete gibi nörolojik olmayan belirtiler meydana geldi. Araştırmaya katılan hastaların yaklaşık olarak yarısı, altı haftadan daha uzun süren belirtilerden dolayı uzun bir süre işe gidemediklerini ifade etti.

Çalışmanın ortak yazarı ve nörobulaşıcı hastalıklar uzmanı Igor Koralnik, söz konusu araştırmaya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Koralnik, yaptığı açıklamada, "Uzun koronavirüs muhtemelen dünyada genelinde milyonlarca insanı etkiliyor. Uzun COVID-19 yaşayan kişilerin büyük bir kısmı kalıcı nörolojik belirtiler yaşıyor. Bazı hastalarda ise yaşam kalitelerini önemli ölçüde bozan bilişsel işlev bozuklukları mevcut" ifadelerini kullandı.

Annals of Clinical and Translational Neurology olarak isimlendirilen tıp dergisinde yayımlanan çalışmaya katılan hastaların yüzde 81'i beyin sisi, yüzde 68'i baş ağrısı, yüzde 60'ı uyuşma ya da karıncalanma, yüzde 59'u tat kaybı, %55'i bulanık görme ve %29'u kulak çınlama sorunu yaşadı. Beyin sisi, baş ağrısı ve baş dönme sorunu, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiledi.