Çift Mutasyona Uğramış Koronavirüs Tespit Edildi!

Çift mutasyona uğramış koronavirüs ortaya çıktı. Çift mutantın ortaya çıkması tüm dünyayı endişelendirdi. Peki, çift mutantın bulaşıcılık ve öldürücük oranı nedir? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Çift Mutasyona Uğramış Koronavirüs Dünyayı Endişelendirdi

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken endişe verici yeni bir olay yaşandı. Hindistan Sağlık Bakanlığı bünyesinde 10 ulusal laboratuvardan oluşan Hindistan SARS-CoV-2 Genomik Konsorsiyumu tarafından 18 eyalette binlerce kişiye test yapıldı. Yapılan testlerin incelenmesinin sonucunda bir kişide çift mutasyona uğramış COVID-19 tespit edildi.

NTV'deki habere göre Hindistan SARS-CoV-2 Genomik Konsorsiyumu tarafından yapılan 10 bin 787 testten 736'sında İngiltere varyantı, 34'ünde Güney Amerika varyantı ve bir tanesinde ise Brezilya varyantı tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığında görevli virolog Shahid Jameel, ülkede çift mutantlı vakanın tespit edilmesi hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Virolog Jameel, yaptığı açıklamada, çift mutantın aynı virüste bir araya gelen iki mutasyon olduğunu belirtti. Jameel, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Virüsün başak proteininin kilit alanlarındaki çift mutasyon, bu riskleri artırabilir. Virüsün bağışıklık sisteminden kaçmasına ve daha bulaşıcı hale gelmesine izin verebilir."

Ülkede çift mutasyona uğramış COVID-19'un tespit edilmesi üzerine Hindistan Sağlık Bakanlığı da konuya dair açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bu tür çifte mutasyonlar bağışıklık sisteminden kaçar ve bulaşıcılığı artırır" derken virolog Jameel, "Hindistan'da L452R ve E484Q mutasyonlarının bir araya gelmesiyle gelişen ayrı bir Covid-19 soyu olabileceğini" ifadelerine yer verildi.

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında üçüncü sırada yer alan Hindistan'da vaka sayıları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Yetkililer geçtiğimiz gün 2021 yılının en yüksek vaka sayısını duyurmuştu. En yüksek vaka sayısının açıklandığı gün 47 bin 262 vaka tespit edilirken 275 kişi ise COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetmişti. Hindistan hükümeti, ülke genelinde tespit edilen yüksek vaka sayılarının mutasyonlarla bağlantılı olmadığını açıkladı.

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 23 Mart tarihinden itibaren toplam vaka sayısı 3.061.520 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 30.316'ya yükseldi. İyileşen sayısının 2.863.882 olduğu açıklandı. 23 Mart'ta vaka sayısının 26 bin 182, hasta sayısının ise 1006 olduğu belirtildi.