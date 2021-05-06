Koronavirüsü Atlatanlarda Yeni Semptomlar Görülmeye Başlandı!

Koronavirüsü atlatanlarda yeni semptomlar görülmeye başlandığı açıklandı. Eskişehir Şehir Hastanesinde yer alan COVID Sonrası İzlem Merkezinde 5 ayda yaklaşık 2.100 kişi incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda COVID-19'u atlatan kişilerde yeni belirtilerin görülmeye başlandığı tespit edildi.

Koronavirüsü Atlatanlarda Yeni Semptomlar Ortaya Çıktı

Eskişehir Şehir Hastanesinde yer alan COVID Sonrası İzlem Merkezinde 5 ayda yaklaşık 2.100 kişi incelendi. Hastalığı atlatan kişilerde solunum yetmezliği, eklem ağrısı, halsizlik, uyku bozuklukları, yorgunluk, unutkanlık gibi nörolojik sağlık sorunlarının devam ettiği belirtildi. DHA'daki habere göre ikinci kez kontrole gelen vatandaşlarda cilt döküntüleri, kaşıntı ve görme sorunları gibi belirtiler görüldü.

COVID Sonrası İzlem Merkezinde son 5 aylık gözlemler sonucu hala 10 hastadan birinde ciddi solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve kas yorgunluğuna rastlandığını söyleyen Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, hastaların yaklaşık yarısında halen kas-eklem ağrıları ve halsizlik şikayetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Dr. Bildirici, "Bu hastaların bir grubunda atipik göz ve cilt bozuklukları veya bunlarla ilgili yakınmalara rastlıyoruz. Bu şikayetlerin COVID ile bir ilişkisi var mı? Bu konuda çok emin değiliz ama dikkati çeken sayıda göz ve cilt yakınmaları var. Bu konu ile ilgili de arkadaşlarımız çalışmalarına ve araştırmalarına devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Hastalığı atlatanlan kişilerde eklem ağrısı, çabuk yorulma, halsizlik ve nefes darlığı gibi sağlık sorunlarının çok yaygın olduğunu belirten COVID Sonrası İzlem Merkezi Koordinatörü Dr. Şebnem Eker Güvenç, kontroller esnasında farklı sağlık sorunları da tespit ettiklerini açıkladı.

Güvenç, "Cilt döküntüleri, gözle ilgili semptomlardan bulanıklık, bozukluk gibi şikayetlerle geliyor hastalarımız. Bunları ilgili bölümlere yönlendirerek takip ediyoruz. Tabii bu durumları Covid enfeksiyonu ile direkt ilişkilendirmek için henüz erken ama hastaların takibinde bunu gözlemleyeceğiz" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: