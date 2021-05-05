Koronavirüs Testlerinin Yıkanıp Tekrar Kullanıldığı Ortaya Çıktı!

Koronavirüs testleri ile ilgili bir skandal meydana geldi. Bir havalanında COVID-19 testlerinin yıkanarak binlerce kişi üzerinde tekrar kullanıldığı tespit edildi. Yaşanan skandala ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüs Testleri Skandalı: Aynı Test Binlerce Kişiye Yapılmış

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını devam ediyor. Bu zamana kadar toplamda 150 milyonu aşkın kişi COVID-19'a yakalandı. COVID-19 testleri, virüsün bulaşıp bulaşmadığını tespit etme noktasında çok büyük bir rol oynuyor.

Endonezya'nın Medan şehrinde yer alan Kualanamu Uluslararası Havaalanı'nda insanları şaşkıan çeviren bir olay yaşandı. DHA'daki habere göre bir tıbbi ürün şirketinin COVID-19 testleri için kullanılan üsrüntü çubuklarını yıkayıp kurutarak yeniden sattığı tespit edildi.

Endonezya polisi tarafından paylaşılan bilgilere göre yıkanıp tekrar kurutulan testler yaklaşık olarak 9 bin yolcuda kullanıldı. Kimia Farma isimli firmanın geniş çaplı uluslararası boyutta davalar ile karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

Yolcular, yanlış test sonuçları çıkması üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Polis ekipleri, gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Yolcu kılığına giren güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda Kimia Farma şirketi yöneticisi ve 4 çalışanı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hem sağlık hem de tüketici yasalarını ihlal ettiği açıklandı. Söz konusu firmanın COVID-19 testi dolandırıcılığı ile elde ettiği haksız kazancın 1.8 milyar rupi yani yaklaşık olarak 203 milyon TL olduğu belirtildi.

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Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: