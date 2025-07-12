Nintendo, PS ve PC Oyunlarında Kaybedilen Para 10 Haneli

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), uzun süredir korsan Nintendo oyunlarını yayınlama faaliyeti gösteren ve dünya genelindeki oyunculara korsan içerik sağlayan yedi büyük oyun sitesini kapatma kararı aldı. Nintendo'nun söylediğine göre hem kendi platformları, hem de PlayStation ve PC platformlarındaki sayısız oyun, korsan bir şekilde paylaşıldı ve dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaştırıldı.

BU İNDİRİM KAÇMAZ AMAZON'DA PRİME DAY İNDİRİMLERİ BAŞLADI

Nintendo Switch 2'yi piyasaya sürdükten sonra korsan oyunla mücadele konusunda ciddi adımlar atan şirket, Switch 2 sahiplerinin konsollarına erişmelerini engellemekle tehdit ediyordu. Hatta bir Nintendo satın alındığında, Nintendo ürünlerini oynama lisansı satın alındığı, cihazın kullanıcıya ait olmadığı satış sözleşmesinde belirtiliyor. Görünen o ki kaybettiği paralar, şirketin daha agresif stratejiler izlemesine sebep oluyor. Bu strateji yersiz de değil. Zira kaybedilen paranın miktarı çok büyük.

Korsan Oyun Siteleri FBI Tarafından Kapatıldı

FBI operasyonu kapsamında, korsan oyun sağladıkları gerekçesiyle kapatılan web siteleri şöyle:

bigngame.com

nsw2u.com

game-2u.com

mgnetu.com

nswdl.com

ps4pkg.net

ps4pkg.com

Bu kapanan sitelerin bambaşka isimlerle geri dönme ihtimali çok yüksek. Bu tarz bilindik siteler ya VPN aracılığıyla ulaşılabilen domainler kullanıyor, ya da isimlerini tamamen değiştirerek tespit edilmekten kurtuluyor. Ama FBI işi derinlemesine takip ediyorken yakın zamanda dönmeyecekleri kesin.

Telif Hakkı Sahipleri 170 Milyon Dolar Kaybetti

FBI'ın tespitlerine göre, sadece 28 Şubat – 28 Mayıs 2025 tarihleri arasında bile kapatılan korsan web sitelerinden 3,2 milyon indirme gerçekleşti. Yalnızca bir ayda bu kadar indirme sayısına ulaşmış olmaları, telif hakkı sahipleri için korkunç bir detay. Çünkü sadece 3,2 milyon indirmenin bile oyun şirketlerine ve telif hakkı sahiplerine bedeli tam 170 milyon dolar (₺6.830.463.864,00). Meblağ o kadar büyük ki büyük yapımcı firmalar bile bu süreçten ağır yaralar alıyor. Çünkü bu tarz web sitelerinde sadece oyunun ücretsiz dağıtılması meselesi yok. Daha piyasaya çıkmamış oyunlara bile erken erişim "imkanı" veriyorlardı.

FBI açıklamasına göre, bazı oyunlar resmi çıkış tarihinden günler ya da haftalar önce bu platformlarda yer alıyordu. Operasyon sadece ABD'yi de ilgilendirmiyor. Korsan web sitelerinin yöneticileri çoğunlukla Avrupa'da yaşıyor. Bu sebeple soruşturmanın boyutu artık uluslararası.