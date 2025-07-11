Nintendo Switch 2 İmzalı Zımba Resmen Ev Fiyatına Satıldı!

Dünya çapında ses getiren Nintendo Switch 2 için her şehirde bir izdiham yaşanmıştı. Lansmanlar büyük ilgi gördü, raflardaki ürünler dakikalar içinde tükendi. Ancak lansmanlardan bir tanesi, yaşanan talihsiz bir kazadan ötürü unutulmaz hale gelmişti. GameStop şirketinin Staten Island mağazasındaki lansman sırasında bir çalışan, kutulara makbuz zımbalarken yanlışlıkla Nintendo Switch 2 konsolunun ekranını delmişti.

Bu olay sosyal medyada büyük ses getirdi ve şirket, istemeden de olsa zarar verilen tüm konsolları ücretsiz olarak değiştirdi. Olayın merkezindeki "meşhur" zımba, geçtiğimiz günlerde açık artırmada görücüye çıktı ve rekor fiyata satıldı.

Switch 2 Delen Zımbaya 122.800 Dolar Teklif Edildi

Bu aslında trajikomik bir olaydı ama GameStop gibi köklü bir şirket; müşterilerin mağdur olmaması adına kendi kesesinin ağzını açıp zarar etmesine rağmen durumu nasıl lehine çevireceğini biliyordu. Çalışanın makbuz ve fatura sabitlemek için kullandığı zımba, GameStop tarafından 9 Temmuz'da eBay üzerinden müzayedeye koyuldu.

Olay aslında basitti, sadece hatıra olsun diye zımbayı satıyorlardı ama bu adımla zararlarını gidermeyi de başardılar. Zira Switch 2 ekranlarını delen zımbaya 122.800 doları (4.933.490,00 TL) aşan teklifler geldi.

Açık artırma haberi sosyal medyada büyük ilgi görürken, CEO Ryan Cohen'in şakasına söylediği "Eğer teklifler altı haneli rakamlara ulaşırsa kendi iç çamaşırımı da zımbayla beraber yollarım" demişti. Belli ki bu kilometre taşına ulaşılabileceğini hiç düşünmemiş. Tekliflerin ardı arkası kesilmeyince durumu düzeltip şöyle dedi:

Yedi haneye ulaşırsa kazanan kişiyi Miami'ye uçurup McDonald's'a götüreceğim. Çamaşırı o zaman veririm.

GameStop Parayı Hastaneye Bağışlayacak

Her ne kadar zararlarını telafi edecek fırsatı yakaladılarsa GameStop'un böyle bir paraya ihtiyacı yok. Toplanan para, çocuk hastanelerine bağışlanacak. Şirket sözcüsü, kampanyanın tamamen Children's Miracle Network Hastaneleri yararına düzenlendiğini söylemişti.

Şirket bu kampanya ile krizi fırsata çevirmekle kalmadı; enteresan imajını bir kez daha törpüledi ve durumu toplum faydasına kullandı.