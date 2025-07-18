Banka Kartlarında Can Sıkıcı Değişiklik: 6 Ayda Bir Yapmak Zorunlu

Banka uygulamaları genelde güvenlik önlemi olarak minimum 3, maksimum 6 ayda şifre değişikliği yapılmasını talep ediyor. Hemen hemen her banka uygulaması, daha önce kullanılan 3 şifreden farklı bir şifre oluşturulmasını talep ediyor.

Ancak bu çoğu zaman, özellikle belli numara kombinasyonları arasında gidip gelen kullanıcıları zorluyor. Çünkü vatandaşlar şifrelerini çoğunlukla unuttukları için tek bir şifrenin farklı versiyonlarını kullanmayı tercih ediyor ama o kombinasyonları bile unutanların sayısı çok fazla.

Son dönemlerde siber saldırıların yukarı yönlü ivmelenmesinden ötürü, buna benzer bir uygulama fiziksel kredi kartlarına geliyor. Artık bir ATM'ye kart taktığınızda "şifrenizi değiştirin" mesajıyla karşılaşacaksınız.

Eski Şifrelerin Kullanılmasına İzin Verilmeyecek

Yine güvenlik önlemi olarak, fiziksel kredi ve banka kartlarında aynı şifreyi birden fazla kez kullanamayacaksınız. Daha önceki şifrelerden daha farklı bir kombinasyon seçmeyen kullanıcılar, sisteme giriş yapamayacak. İlk başta mevcut şifreyle giriş yapılacak, ardından gelen ekranda şifre değişikliği yapılması talep edilecek.

Uzmanlar, yeni güvenlik önleminin kişisel verilerin koruma altına alınmasında önemli bir rol oynadığını söylüyor.

81 İldeki Tüm ATM'lerde Yaygınlaşacak

Her ne kadar güvenlik için alınmış ekstra bir önlem olsa da bu durum yaşlılar ve şifrelerini unutanlar için talihsiz bir durum haline gelebilir. Şu an için sadece gönüllü olan bankalar bu uygulamayı hayata geçirdi. Ancak gelen bilgilere göre kart şifresini 6 ayda bir değiştirme zorunluluğu, Türkiye genelindeki tüm ATM'ler ve bankalar için geçerli olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından henüz konuyla ilgili resmi bir duyuru yayımlanmış değil. Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre, sonraki haftalarda yeni güvenlik sistemine geçiş yapılmış olacak.