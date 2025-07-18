İnceleme Başlatıldı: Türkiye'deki Ödeme Yöntemleri Yasaklanabilir

Türkiye merkezli ödeme hizmetlerinin kaderini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu, ülkemizdeki kartlı ödeme sistemlerinden Mastercard ve Visa hakkındaki ön araştırma sürecini tamamladı. Bu ödeme sistemleri hakkında resmi soruşturma süreci başlamış oldu. İnceleme verilerine göre Mastercard ve Visa'nın yaptığı anlaşmalar, "şema kurallarına aykırı olan hareketler" kategorisine giriyor.

İkili, yurt dışındaki işyerleriyle birebir yapılan anlaşmalardan ötürü yüksek sınır dışı işlem ücretlerinden kaçabiliyorlar. Rekabet Kurumu'nun açıklamasında soruşturmanın tamamen önyargısız biçimde gerçekleştirildiği ve yeteri kadar delil toplandıktan sonra karar verileceği belirtildi.

Visa ve Mastercard Neden İnceleme Altında?

Visa ve Mastercard, "kart şeması" olarak hizmet veriyor ve kredi/banka kartları ve POS terminalleri arasındaki işlemleri düzenliyor. Böylece güvenlik önlemleri, uluslararası protokoller kapsamında alınmış oluyor. Rekabet Kurumu'nun iddiası ise şu: Visa ve Mastercard hizmetleri, şema kurallarına aykırı davranarak ikili anlaşmalar yapıyor ve yurt dışındaki iş yerlerine iltimas geçiyor. Ayrıca Türkiye'deki POS kullanımına sınırlama getirerek alternatif ödeme sistemlerini dışlayarak ayrımcılık yapıyor.

Kart şemalarının bu davranışını ödeme kuruluşları tekrar ediyorsa ve bu kuruluşlara destek olan bankalar varsa, Mastercard ve Visa bu bankalara ceza kesiyorlar.

İltimas Geçilen Bankalar Varsa Tespit Edilecek

Rekabet Kurulu'nun araştırmacıları; Visa'nın dijital cüzdan hizmetleri ve Mastercard'ın, zararına fiyatlandırma politikalarını baz alarak inceleme gerçekleştirecek.

Soruşturma sonunda ikilinin rekabeti sınırladığı ve bankalara yaptırım uygulayarak ödeme kuruluşlarının alanını daralttıkları yönünde bir tespit yapılırsa; ikisine de çok ciddi miktarlarda idari para cezası uygulanacak. Şimdilik deliller toplanacak ve durum şeffaf bir şekilde yönetilecek.