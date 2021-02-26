Kripto Para Alanların En Çok Yaşadığı Sorunlar Açıklandı

Kripto para alanların en çok yaşadığı sorunlar hakkında bilgi geldi. Türkiye'de kripto para şikayetleri yükseliş gösteriyor. Vatandaşların Bitcoin ve diğer alt coinleri satın aldıktan sonra firmalar ile sorunlar yaşadığı aktarılıyor. Peki kripto para alanların en çok yaşadığı sorun ne? Gelin hep beraber şikayet verilerine yakından bakalım.

Kripto Para Alanların En Çok Yaşadığı Sorunlar Duyuruldu

Bitcoin ve diğer alt coinlere olan ilginin tavan yapması ile birlikte şikayetlerde de artış yaşandı. Ülkemizde kripto para şikayetlerinde yıllık bazda yüzde 8 bin 619’lara varan artış yaşandığı açıklandı. Vatandaşlar en çok borsanın yükseldiği anda sistemin kapanmasından dolayı şikayetçi.

2021’in Şubat ayıyla 2020’nin aynı dönemi karşılaştırıldığında kripto parayla ilgili şikayet artış oranı yüzde 8 bin 619’a yükseldi. Şikayetvar verilerine göre bu yatırım aracına dair geçtiğimiz yıl, haftada ortalama 139 şikayet gelirken, 2021’de haftalık ortalama şikayet sayısı 1056’lara ulaştı.

2020 Şubat ayı verileriyle 2021 Şubat verileri karşılaştırıldığındaysa sektöre olan ilginin artışına ve artan şikayet sayısının yükselişine şahit oluyoruz. 2020’nin Şubat ayında kripto parayla ilgili toplam 109 şikayet gelirken, 2021 Şubat ayında bu sayının 9 bin 500’lere kadar yükseldiğini gözlemliyoruz.

Kripto Para Alanların En Çok Yaşandığı Sorunlar

Kripto para satın alanların en çok yaşadığı sorunların şunlar olduğu açıklandı:

Kripto para yükselince satım yapmaya, düşünce alım yapmaya firmaların engel olması,

Transfer işlemlerinin yavaş olması, paranın hesaba geçmemesi,

Üye temsilcilerinin yatırım yapana kadar fazla ilgili davranıp zarara uğrayınca cevap vermemesi,

Hesap kapatma işleminin yapılamaması,

Sisteme giriş yapılamaması,

Hesabın firma tarafından sıfırlanması

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülkeler arasında yüzde 16 ile dünyada 4’ncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer alan Türkiye’de konuyla ilgili şikayet artışı da zirve yaptı.

Sizler yaşananlar sorunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kripto paralara bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz diyebiliriz. Bitcoin başta olmak üzere tüm sanal paralar ile dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir insana bu sanal para birimiyle ödeme yapmak mümkün.