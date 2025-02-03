Donald Trump'ın Savaş İlanı Bitcoin ve Ethereum'a Değer Kaybettirdi

Kripto para piyasalarında rüzgar birden terse döndü. Kasım ayında Elon Musk'ın desteklediği Donald Trump'ın kazanmasının ardından rekor üstüne rekor kıran kripto, özellikle Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesini aşmasıyla yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Ancak ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin gibi ülkelerle girdiği ticaret savaşının yatırımcıları korkutmasıyla başlayan panik düşüşe neden oldu. Bitcoin, Ethereum ve daha pek çok kripto varlığın değeri düştü.

Bitcoin ve Ethereum Değer Kaybetti

Yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump, komşularıyla pek de iyi bir başlangıç yapmadı. Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilen mallere ek gümrük vergisi getiren Trump, bu ülkelerle olan ilişkilerinde gerginliğe yol açtı. Elbette ki cevap gecikmedi. Benzer açıklamalar da söz konusu ülkelerden geldi.

Elbette ki bu durum yatırımcıların panik yapmasına neden oldu. Olayın ardından balina denen büyük yatırımcıların varlıklarındaki hareketler kripto para piyasalarını dalgalandırdı. Bitcoin'in değeri yüzde 7 düşüşle 93 bin dolar seviyesine gerilerken, Ethereum ise yüzde 20 düşerek 2 bin 400 doları gördü ve yatırımcısına para kaybettirdi.

Popüler kripto para birimlerindeki son durum ise şu şekilde:

Bitcoin: 95176 dolar

Ethereum 2558 dolar

XRP 2.34 dolar

Solana 194.10 dolar

BNB 569.98 dolar

Dogecoin 0.25 dolar

Avalancge 24.68 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce kripto para piyasası daha da düşecek mi yoksa Donald Trump'ın yarattığı bu gerginliğin etkileri geçici mi olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.