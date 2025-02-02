OpenAI, Tıpkı Bir İnsan Gibi Düşünebilen Yapay Zeka Modelini Kullanıma Açtı!

Yapay zeka endüstrisinin önde gelen geliştiricilerinden OpenAI, Çin'den gelen yeni rakibi DeepSeek'i unutturmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Son olarak ABD hükümeti için GPT Gov isimli yeni bir yapay zeka aracı geliştiren şirket, şimdiyse insan gibi düşünmesi ile büyük dikkat çeken o3-mini modelini tüm kullanıcıların beğenisine sundu.

Bilmeyenler için o3-mini modeline hiç de yabancı olmadığımızı belirtelim. Firma, mevcut modelini geçtiğimiz aylarda tanıtmış ancak herkesin kullanımına açmamıştı. Geldiğimiz noktada o3 modeli artık ücretsiz kullanıcılar da dahil olmak üzere herkese hizmet edecek.

OpenAI, o3-mini Modelini Tanıttıktan Aylar Sonra Kullanıma Sundu

Geçtiğimiz yılın aralık ayında sürpriz bir şekilde ChatGPT için yeni yapay zeka modellerini tanıtan OpenAI, o3-mini isimli ilginç bir modeli de sergilemişti. İnsan benzeri akıl yürütme ve çözüm üretme yeteneği ile büyük bir ilgi toplayan yeni model, selefi o1-mini'den yüzde 24 daha hızlı yanıt vermesiyle de dikkat çekiyordu.

OpenAI, tanıtıldığı ilk zamanlarda kullanıma açmadığı yeni modelini kısa bir süre önce herkesin beğenisine sundu. Bu gelişme ile birlikte o3-mini modeli hem normal hem de ücretkli kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek. Şirket, ücretli abonelerin yeni modeli sınırsız şekilde kullanılabileceğini belirtirken, standart kullanıcıların ne gibi bir limite sahip olacağını henüz açıklamadı.

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