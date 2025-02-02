OpenAI, Tıpkı Bir İnsan Gibi Düşünebilen Yapay Zeka Modelini Kullanıma Açtı!
OpenAI, geçtiğimiz aylarda duyurduğu o3-mini isimli yapay zeka modelini herkesin kullanımına sunduğunu duyurdu.
Yapay zeka endüstrisinin önde gelen geliştiricilerinden OpenAI, Çin'den gelen yeni rakibi DeepSeek'i unutturmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Son olarak ABD hükümeti için GPT Gov isimli yeni bir yapay zeka aracı geliştiren şirket, şimdiyse insan gibi düşünmesi ile büyük dikkat çeken o3-mini modelini tüm kullanıcıların beğenisine sundu.
Bilmeyenler için o3-mini modeline hiç de yabancı olmadığımızı belirtelim. Firma, mevcut modelini geçtiğimiz aylarda tanıtmış ancak herkesin kullanımına açmamıştı. Geldiğimiz noktada o3 modeli artık ücretsiz kullanıcılar da dahil olmak üzere herkese hizmet edecek.
OpenAI, o3-mini Modelini Tanıttıktan Aylar Sonra Kullanıma Sundu
Geçtiğimiz yılın aralık ayında sürpriz bir şekilde ChatGPT için yeni yapay zeka modellerini tanıtan OpenAI, o3-mini isimli ilginç bir modeli de sergilemişti. İnsan benzeri akıl yürütme ve çözüm üretme yeteneği ile büyük bir ilgi toplayan yeni model, selefi o1-mini'den yüzde 24 daha hızlı yanıt vermesiyle de dikkat çekiyordu.
OpenAI, tanıtıldığı ilk zamanlarda kullanıma açmadığı yeni modelini kısa bir süre önce herkesin beğenisine sundu. Bu gelişme ile birlikte o3-mini modeli hem normal hem de ücretkli kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek. Şirket, ücretli abonelerin yeni modeli sınırsız şekilde kullanılabileceğini belirtirken, standart kullanıcıların ne gibi bir limite sahip olacağını henüz açıklamadı.
Microsoft, OpenAI Kullanıcılarına 7 bin TL Kıyak Geçti
Microsoft, AI kanadında büyük bir adım atarak OpenAI'ın o1 modelini ücretsiz olarak kullanıma sundu. Model artık Copilot'un parçası.
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