Kripto Para Borsası FTX İflas Etti

Son aylarda kripto paralarda yaşanan düşüş trendi hız kesmeden devam ediyor. Büyük kripto para borsaları bu düşüşten en çok etkilenen firmalar arasında. Son çöküşlerden biri de işlem hacmi açısından dünyanın en büyük üçüncü kripto para borsası olarak bilinen FTX'te yaşandı.

Son günlerde FTX'in çöküşe geçtiğiyle ilgili birçok haber yayınlanıyordu. Bu haberlerin gerçek olduğu ortaya çıktı. FTX resmen iflas ettiğini açıkladı.

FTX'i Binance'ın Satın Alma Girişimi Batırmış Olabilir!

Kripto para borsalarındaki rekabet her geçen gün artarken en büyük borsalardan olan Binance, radikal bir kararla rakibi FTX'i satın almak istedi. Satın alım süreci devam ederken FTX'te likidite kaynaklı ödeme sorunları yaşandı.

Böylesine bir sorunun altına girmek istemeyen Binance ise FTX'i almaktan vazgeçti. Halihazırda birçok sorunla boğuşan FTX, Binance anlaşmasının masadan kalkmasıyla birlikte sert bir düşüşe geçti.

Son günlerde sürekli olarak kripto para gündeminde yer alan FTX, bugün yapılan açıklamayla birlikte resmen iflas etti. Şirketin CEO'su Sam Bakman-Fried ise istifasını sundu. FTX gibi büyük bir borsanın iflasını açıklamasının ardından kripto paralarda da düşüş yaşandı.

Bitcoin %6 oranında gerileyerek 16 bin 500 dolar seviyesine, Ethereum da %6 düşüşle 1215 dolar seviyesine indi. FTX'in batmasıyla birlikte gelecekte kripto para piyasasında neler değişebileceği hakkında henüz bir kesinlik bulunmuyor.