Ripple’ın CEO’su Açıkladı: Kripto Paraların Değeri Rekor Oranda Yükselecek!

ABD kripto borsası Gemini'nin operasyon sorumlusu Marshall Beard, geçtiğimiz günlerde Londra'daki bir kripto konferansında CNBC'ye Bitcoin fiyatının bu yılın ilerleyen dönemlerinde 150.000 dolara çıkmasını beklediğini söyledi.

CNBC’ye konuşan Blockchain girişimi Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse, iddialı bir öngörüyle kripto paraların toplam piyasa değerinin bu yıl 5 trilyon doları aşacağını ifade ettti.

2024 Yıl Sonuna Kadar Ne Kadar Büyüme Bekleniyor?

Brad Garlinghouse, CNBC’e, ilk ABD spot bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF’ler) halka arzı ve yaklaşan bitcoin “halving” (ikiye bölünme) de dahil olmak üzere makro faktörleri öne sürerek kripto pazarının tüm değerinin iki katına çıkmasını beklediğini söyledi.

Garlinghouse CNBC’ye “Uzun zamandır bu sektördeyim ve bir çok trendin gelip gittiğini gördüm” dedi. “Çok iyimserim. Bence makro trendler, ETF’ler gibi büyük resimdeki gelişmeler, ilk kez gerçek kurumsal parayı bu piyasaya girmeye teşvik ediyor” açıklamasında bulundu.

Garlinghouse, “Kurumsal fonların talebi artırdığını, arzın ise azaldığını görüyorsunuz” dedi. “Tedarik daraldığında ve talep genişlediğinde ne olacağını söylemek için ekonomi mezunu olmanıza gerek yok.” diye ekledi.

ABD Kripto Düzenlemesine Olumlu Bakış

Garlinghouse’un kripto pazarını yeni zirvelere ittiğini düşündüğü diğer faktörlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri’nde olumlu düzenleyici momentum olasılığı.

Bu yıl bir seçim yılı olduğundan, kripto para umutluları bir sonraki yönetimin kripto endüstrisine daha yumuşak davranacağı konusunda iyimser görünüyor.

Başkan Gary Gensler yönetimindeki ABD denetim kuruluşu SEC, Ripple’ın kendisi de dahil olmak üzere kripto şirketlerine yönelik yaptırımlarda agresif davrandı.

SEC ise, Ripple’ın yakından ilişkili olduğu bir kripto para birimi olan XRP’yi kayıt dışı menkul kıymet anlaşmalarıyla yasadışı olarak sattığı dava açtı ve Ripple iddiaları reddederken, dava sürüyor.

Ayrıca Garlinghouse, “Sektörün makro rüzgarları hakkında aslında söyleyeceğim şeylerden biri: Amerika Birleşik Devletleri’nde kuralların daha fazla netlik kazanacağımızı düşünüyorum” dedi. “ABD hâlâ dünyanın en büyük ekonomisi ve ne yazık ki kripto para piyasalarına en düşman olanlardan biri. Ve sanırım bu da değişmeye başlayacak” diye belirtti.

Son olarak Garlinghouse, Ripple'ın kripto para piyasasındaki varlığını güçlendirmek adına stablecoin pazarına da giriş yapmayı planladığını açıkladı.