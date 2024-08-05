Kripto Para Piyasaları Sert Çakıldı: Bitcoin Yüzde 12, Ethereum Yüzde 20 Düştü!

Son yılların en dinamik yatırım araçlarından kripto para piyasaları, son zamanların en sert düşüşlerinden birini yaşıyor. Öyle ki, piyasanın önde gelen kriptolarından Bitcoin yüzde 12, Ethereum ise yüzde 20 oranında kayıp yaşadı. Detaylar haberde.

ABD Ekonomosinin Güncel Durumu Kripto Para Piyasalarının Sert Düşmesine Neden Oldu

Son dönemlerde halihazırda genel bir düşüş trendine yakalanan kripto para piyasaları, geçtiğimiz hafta başında ABD'de yaşanan ekonomik gelişmeler ve savaş gündemi nedeniyle adeta yere çakıldı. 1 Ağustos tarihinde 60 bin doların üzerinde bir fiyata sahip olan Bitcoin (BTC), geçtiğimiz saatlerde yaşanan düşüş ile birlikte son 24 saatte yüzde 12'den fazla değer kaybetti. BTC, an itibarıyla 53 bin 500 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Bitcoin ile birlikte diğer popüler kripto paraları da sert düştü. Ethereum (ETH) yüzde 19, Binance Coin (BNB) yüzde 17, Solana (SOL) yüzde 15, Ripple (XRP) yüzde 14, Toncoin (TON) yüzde 12, Dogecoin (DOGE) yüzde 14, Cardano (ADA) ise yüzde 14'ten fazla değer kaybetmiş durumda.

Uzmanlar, ABD için ufukta görünen olası bir resesyonun ardından yatırımcıların piyasalardan uzaklaşma eğiliminde olduğunu, bu nedenle kripto piyasasının olumsuz bir hareketlenme yaşadığını dile getiriyor. Ek olarak, Asya piyasalarının düşüşle açılması ve İran ile İsrail arasındaki gerilimlerin de sert düşünün altında yatan başlıca sebepler arasında olduğu söyleniyor.

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