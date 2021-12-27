Türkiye'de Kripto Para Şikayetleri Yüzde 998 Arttı!

Şikayetvar verilerine göre kripto para şikayetleri çok ciddi oranda arttı. Kullanıcılar tarafından bildirilen sorunlar arasında sisteme girişte hata ekranı ile karşılaşma, hesabın sıfırlanması gibi pek çok problem yer aldı.

Kripto Para Şikayetleri Ciddi Oranda Artışa Geçti

Yeni nesil yatırım aracı olarak dünyanın dört bir yanında kullanılan kripto para ile ilgili bazı önemli bilgiler paylaşıldı. Şikayetvar verilerine göre şikayet oranı 2021 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 998 oranında arttı.

Platform tarafından açıklanan verilere göre kripto para borsası ile ilgili Şikayetvar’a ulaşan şikayetlerin 11 bin 997 tanesi çözüme kavuştu. Bu miktar, platformda yayımlanan şikayetlerin yaklaşık olarak yüzde 20’sini oluşturuyor. Şikayetvar'da kripto para borsaları 5 milyon 73 bin kez aratıldı.

Thodex vurgununun yaşandığı nisan ayında Şikayetvar’a toplam 16 bin 940 adet şikayet geldi. 14-20 Nisan haftasında Thodex şikayetlerinde yüzde 1161 oranında artış yaşandı.

2020 yılının nisan ayında 400 bin kullanıcıya sahip İstanbul merkezli kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, yaklaşık 2 milyar dolarla birlikte Arvanutluk’a kaçtığı tespit edilmişti. Blokzincir veri firması Chainalysis'in hazırladığı 2022 Kripto Suç Raporu’na göre bu vurgun, 2021 yılındaki en büyük kripto para vurgunu olarak değerlendiriliyor.

Kripto Para Alanında En Çok Şikayet Edilen Konular

Şikayetvar, 2021 yılı boyunca kripto para alanında en çok sorun yaşanan konuları da açıkladı. Kullanıcıların karşılaştığı sorunlar şu şekilde:

Sisteme girişte hata vermesi

Hesabın sıfırlanması

Kimlik doğrulama işleminde sıkıntı çıkması

Telefon numarası güncellemenin yapılmaması

Fazla komisyon ücreti alınması

Ön satıştaki fiyatların yanıltıcı olması

Transfer işleminin uzun sürmesi

Yavaş olması

Yükselince satış işleminde sıkıntı çıkması ve düşünce alım yaptırılmaması

Müşteri temsilcilerinin yanlış yönlendirmesi sonucu işlemlerde zarar edilmesi

Müşteri temsilcilerinin yatırım yaptıktan sonra ilgilenmemesi

Şikayetvar'ın hazırladığı raporda elektronik bankacılık uygulamaları ve bu kategoride gerçekleştirilen hizmetler de yer aldı. Verilere göre bu kategoride 2021’in ilk 11 ayında 23 bin 329 olan şikayet sayısı yüzde 77 artarak 47 bin 565 oldu. Platforma gelen şikayetlerin yüzde 20’si çözüldü.